Деян Станкович посвятил Синише Михайловичу победу над Сассуоло

В середине декабря 2022 года после длительной борьбы с лейкемией ушел из жизни бывший футболист и тренер Синиша Михайлович.

Его соотечественник Деян Станкович, ныне возглавляющий Сампдорию, посвятил своему ушедшему другу первую победу "блучеркьяти" с конца октября.

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После второго гола в ворота Сассуоло и по окончанию поединка Станкович посмотрел на небо и указал на него пальцем. На пресс-конференции он подтвердил свои действия.

"Я посмотрел туда. Мы знаем, кому она (победа) посвящается. Больше мне нечего добавить", - цитирует слова тренера ItaSportPress.

Победив Сассуоло на выезде со счетом 2:1 Сампдория поднялась на 18-е место в таблице, заработав 9 очков за 16 сыгранных туров.