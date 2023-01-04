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Салернитана - Милан 1:2: обзор матча и результат игры 04.01.2023

"Россонери" отметили возвращение своего капитана Давиде Калабрии хоть и нервной, но все же победой.
Сегодня, 15:37
Милан / Getty Images
Милан / Getty Images

В среду, 4 января, на футбольные поля Италии вернулась Серия А. Первым матчей после перерыва на ЧМ-2022 стала встреча Салернитаны и Милана.

В составе хозяев поля дебютировала легенда мундиалей Гильермо Очоа, перебравшийся в стан "гранатовіх" на правах свободного агента. У гостей можно выделить возвращение капитана Давиде Калабрии, который пропустил последние несколько месяцев из-аз травмы.

Уже в дебюте поединка действующие чемпионы Италии показали, что они настроены сегодня увезти с собой три очка.

На 10-й минуте Рафаэль Леау с передачи Сандро Тонали вывел "россонери" вперед, а всего пятью минутами позднее уже сам Тонали отметился голом, сразу подарив своей команде комфортное преимущество.

В дальнейшем игра проходила под диктовку команды Стефано Пиоли, однако без нервной концовки не обошлось.

За 10 минут до конца поединка Лассана Кулибали нашел передачей в штрафной соперника Федерико Бонаццоли, который сократил отставание в счете. Однако это был максимум, на который могла рассчитывать Салернитана в этот день.

Милан продолжает погон за Наполи, имея теперь 36 очков после 16-ти сыгранных туров. Салернитана же из-за поражения опустилась на одну строчку в таблице - с 17-ю очками она теперь 13-я.

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Статистика матча Салернитана - Милан 16-го тура Серии А

Салернитана - Милан 1:2
Голы: Бонаццоли, 83 - Леау, 10, Тонали, 15.

Владение мячом:44% - 56%
Удары: 8 - 16
Удары в створ: 1 - 10
Фолы: 21 - 13
Атаки: 84 - 92

Салернитана: Очоа - Ловато (Данилюк, 64), Радованович, Фасио - Самбия (Валенсия, 84), Кулибали, Бохинен (Кастанос, 84), Вилена (Бонаццоли, 64), Брадарич - Диа, Пьонтек.

Милан: Татарушану - Калабрия (Габбия, 72), Калулу, Томори, Эрнандес - Тонали, Беннасер, Салемакерс (Дест, 85), Диас (де Кетеларе, 62), Леау - Жиру (Вранкс, 85).

Предупреждения: Пьонтек, Брадарич, Кулибали, Данилюк - Жиру.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Серия А Салернитана

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