Вратарь ПСЖ согласился перейти в Милан, но французский клуб не торопится его отпускать

У парижан есть свои вопросы, которые они намерены закрыть.

Несмотря на приобретение колумбийца Девиса Васкеса, Милан хочет усилить вратарскую линию опытным игроком, который подменит травмированного Майка Меньяна.

В связи с этим действующие чемпионы Италии контактировали с вратарем ПСЖ Серхио Рико, желая арендовать его на полгода, сообщает Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, 29-летний испанец дал свое предварительное согласие на переезд в Италию. Но на его пути возникла одна проблема.

ПСЖ не хочет отпускать Рико, так как клуб все еще надеется избавиться от Кейлора Наваса - когда костариканец покинет Париж, Рико должен занять его место в качестве подменщика Джанлуиджи Доннаруммы.

В нынешнем сезоне Серхио Рико все еще не появлялся на футбольном поле, максимум довольствуясь местом на скамейке запасных.

Ранее стало известно, что голкипер Аталанты будущим летом в статусе свободного агента перейдет в Милан. В то же самое время два возрастных представителя вратарского цеха покинут стан "россонери".