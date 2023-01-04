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Вратарь ПСЖ согласился перейти в Милан, но французский клуб не торопится его отпускать

У парижан есть свои вопросы, которые они намерены закрыть.
Сегодня, 10:25
Серхио Рико / Getty Images
Серхио Рико / Getty Images

Несмотря на приобретение колумбийца Девиса Васкеса, Милан хочет усилить вратарскую линию опытным игроком, который подменит травмированного Майка Меньяна.

В связи с этим действующие чемпионы Италии контактировали с вратарем ПСЖ Серхио Рико, желая арендовать его на полгода, сообщает Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, 29-летний испанец дал свое предварительное согласие на переезд в Италию. Но на его пути возникла одна проблема.

ПСЖ не хочет отпускать Рико, так как клуб все еще надеется избавиться от Кейлора Наваса - когда костариканец покинет Париж, Рико должен занять его место в качестве подменщика Джанлуиджи Доннаруммы.

В нынешнем сезоне Серхио Рико все еще не появлялся на футбольном поле, максимум довольствуясь местом на скамейке запасных.

Ранее стало известно, что голкипер Аталанты будущим летом в статусе свободного агента перейдет в Милан. В то же самое время два возрастных представителя вратарского цеха покинут стан "россонери".

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан ПСЖ серхио рико

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