iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Потенциальный соперник Украины на ЧМ-2026 потерял ключевого игрока

Полузащитник сборной Японии получил тяжелую травму.
Сегодня, 18:31       Автор: Игорь Мищук
Такуми Минамино / Getty Images
Такуми Минамино / Getty Images

Полузащитник Монако и сборной Японии Такуми Минамино выбыл на длительный срок из-за травмы.

30-летний футболист получил повреждение во время матча 1/32 финала Кубка Франции против Осера (2:1) и был вынужденно заменен на 36-й минуте. Игрок не смог самостоятельно покинуть поле и был вынесен на носилках.

Читай также: Украина узнала потенциальный календарь в группе на ЧМ-2026

Как сообщает пресс-служба монегасков, японцу диагностировали разрыв передней крестообразной связки левого колена.

Точные сроки восстановления игрока не называются, но его ожидает длительный период реабилитации. Возвращение японца на поле в этом сезоне находится под большим вопросом, а также он рискует пропустить чемпионат мира-2026, если не успеет залечить травму.

Напомним, что на ЧМ-2026 сборная Японии сыграет в группе F, где ее соперниками точно будут Нидерланды и Тунис. Также в этот квартет может попасть Украина, если преодолеет плей-офф европейской квалификации мирового первенства.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: монако сборная Японии Такуми Минамино

Статьи по теме

Погба стал совладельцем гоночной команды: есть нюанс Погба стал совладельцем гоночной команды: есть нюанс
Украина узнала потенциальный календарь в группе на ЧМ-2026 Украина узнала потенциальный календарь в группе на ЧМ-2026
ПСЖ без Забарного уступил Монако ПСЖ без Забарного уступил Монако
Лига чемпионов: Монако потерял победу над Пафосом, а Копенгаген одолел Кайрат Лига чемпионов: Монако потерял победу над Пафосом, а Копенгаген одолел Кайрат

Видео

ТОП-10 моментов НБА: трехочковый Эдвардса на последней минуте возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: трехочковый Эдвардса на последней минуте возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Киркейде и Джакомель победами в масс-стартах закрыли третий этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей украинкой, Калинина взлетела вверх после Лиможа
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Анси
просмотров
Футбол сегодня: финал Суперкубка Италии, Зинченко сыграет против Фулхэма, Судаков и Трубин с Фамаликаном
просмотров

Последние новости

Европа20:50
Рафинья официально завершил карьеру
Формула 120:25
Бывший технический директор Формулы-1 - о моторном скандале: Это просто использование правил по максимуму
Бокс20:05
Промоутер Фьюри озвучил условие для боя с Джошуа
Другие страны19:58
Интер Майами открыл предзаказ на необычные сувениры в честь первого в истории чемпионства
Европа19:40
Ювентус собирается в январе подписать хавбека Интера
Формула 119:37
Издание раскрыло детали контракта Хэмилтона
Бокс18:59
"Нужно было лучше": Джошуа самокритично оценил свое выступление против Пола
Другие18:50
Плотницкий выиграл третий титул чемпиона мира с Перуджей
Европа18:31
Потенциальный соперник Украины на ЧМ-2026 потерял ключевого игрока
Европа18:15
Легенда Интера вернулся в родной клуб
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK