Потенциальный соперник Украины на ЧМ-2026 потерял ключевого игрока

Полузащитник Монако и сборной Японии Такуми Минамино выбыл на длительный срок из-за травмы.

30-летний футболист получил повреждение во время матча 1/32 финала Кубка Франции против Осера (2:1) и был вынужденно заменен на 36-й минуте. Игрок не смог самостоятельно покинуть поле и был вынесен на носилках.

Как сообщает пресс-служба монегасков, японцу диагностировали разрыв передней крестообразной связки левого колена.

Точные сроки восстановления игрока не называются, но его ожидает длительный период реабилитации. Возвращение японца на поле в этом сезоне находится под большим вопросом, а также он рискует пропустить чемпионат мира-2026, если не успеет залечить травму.

Напомним, что на ЧМ-2026 сборная Японии сыграет в группе F, где ее соперниками точно будут Нидерланды и Тунис. Также в этот квартет может попасть Украина, если преодолеет плей-офф европейской квалификации мирового первенства.

