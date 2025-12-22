iSport.ua
Издание раскрыло детали контракта Хэмилтона

Пилот может задержаться в Феррари на подольше.
Сегодня, 19:37       Автор: Андрей Безуглый
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Пилот Феррари Льюис Хэмилтон имеет более долгий контракт, чем предполагалось.

Bild утверждает, что британец может остаться в составе Скудерии до 2028 года.

Изначально считталось, что соглашение между сторонами истекает в конце 2026 года с некими опциями продления.

Однако по информации издания, контракт Хэмилтона заканчивается в конце 2027 года и включает в себя опцию продления еще на сезон.

Напомним, что сезон-2025 семикратный чемпион мира завершил на шестом месте в личном зачете.

Ранее также Хэмилтон не ждет ничего хорошего от новых болидов.

