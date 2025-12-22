Хэмилтон выразил опасения по поводу болидов Формулы-1 на сезон-2026

Пилот Феррари Льюис Хэмилтон поделился своими мыслями касательно новых болидов на сезон-2026.

Отметим, что с нового сезона будет действовать новый технический регламент, который сильно повлияет на конструкцию болидов.

"Мне правда очень, очень сложно предсказать, как будут выглядеть гонки на новых болидах и что из этого получится. На симуляторе эти машины ощущаются совсем иначе. И я не уверен, что новые болиды понравятся вам, журналистам, и зрителям.

Прижимная сила станет меньше, а показатели крутящего момента, наоборот, вырастут. Могу предположить, что управлять новыми болидами под дождем станет еще сложнее, чем сейчас. Но, возможно, в итоге я буду приятно удивлен, и всё будет отлично. Может быть, и с обгонами всё будет прекрасно, и обгонять станет проще", — цитирует семикратного чемпиона MotorsportWeek.

К слову, директор Ред Булл прокомментировал будущее Ферстаппена.

