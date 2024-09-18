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Автоспорт

Лоусон будет напарником Цуноды по РБ в 2025 году

Ред Булл сделает соответствующее заявление после Гран-при Сингапура.
Сегодня, 19:59
Лиам Лоусон / Getty Images
Лиам Лоусон / Getty Images

В следующем сезоне пилот академии Ред Булл Лиам Лоусон получит место на стартовой решетке.

Как сообщает Last Word On Sport, 22-летний новозеландец будет полноправным гонщиком РБ, став напарником Юки Цуноды.

По информации источника, Ред Булл объявит о переходе своего пилота в младшую команду после этапа в Сингапуре. Вследствие этого свое место в команде потеряет Даниэль Риккардо.

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А если учитывать, что "быки" склоняются к тому, чтобы оставить Серхио Переса напарником Макса Ферстаппена, все идет к тому, что "Медоед" будет вынужден снова остаться без места в Формуле-1.

Напомним, что единственное свободное место в других командах на 2025 год осталось в Заубере, который намерен закрыть эту вакансию в течение следующих недель.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Даниэль Риккардо Юки Цунода

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