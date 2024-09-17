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Автоспорт

Заубер закроет вопрос о втором пилоте в течение "нескольких недель"

В Формуле-1 на 2025 год осталось всего три свободных места.
Вчера, 21:10
Гуаньюй Чжоу и Валттери Боттас / Getty Images
Гуаньюй Чжоу и Валттери Боттас / Getty Images

Руководитель Заубера Алессандро Алунни Брави заявил, что в течение ближайших нескольких недель команда определится с тем, кто будет напарником Нико Хюлькенберга в 2025 году.

Как минимум один из пары Валттери Боттас-Гуаньюй Чжоу потеряет свое место в австрийской команде. Но вполне возможно, что для обоих пилотов данный сезон станет последним в Заубере.

Брави уточнил, что решение по второму пилоту будет принимать Маттиа Бинотто, который возглавил проект Ауди.

"Мы уже говорили в Монце, что он отвечает за все, и гонщики, конечно, одна из самых важных тем", - приводит слова Брави официальный сайт Формулы-1.

"Мы оцениваем все варианты, чтобы увидеть, какой из них является лучшим балансом между краткосрочным опытом и среднесрочным, долгосрочным. Возможно, это будет молодой талант".

Алессандро Алунни Брави
Алессандро Алунни Брави / Источник: Getty Images

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"Потенциальные кандидаты есть с обеих сторон. Валттери – сильный гонщик. Мы его очень хорошо знаем. Он работает с командой уже три года и, конечно же, занимает первое место в нашем списке".

"Но есть и другие возможности. Мы просто взвешиваем все за и против, и Маттиа примет решение, основанное не только на 2025 году, но и на средне/долгосрочной стратегии проекта Ауди в Ф1".

"Дело не в сроках. Теперь, когда доступно только одно место, мы хотим потратить на это время. Важно оценить все, каждый аспект и принять правильное решение. Я думаю, спешить не стоит, но мы хотим поставить эту галочку. Так что, я думаю, это будет вопросом следующих недель".

Ранее стало известно, что ФИА добавила четвертую зону ДРС для предстоящего Гран-при Сингапура.

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