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Алонсо: Попадание Бортолето в Формулу-1 - вопрос времени

Испанский пилот верит в юниора.
Сегодня, 19:21
Габриэль Бортолето / Getty Images
Габриэль Бортолето / Getty Images

Пилот Астон Мартин Фернандо Алонсо уверен, что у Габриэля Бортолето огромное будущее.

Напомним, что действующий чемпион Формулы-3, а также лидер текущего сезона в Формуле-2 стал целью для Ауди.

Бортолето уже в 2025 году может стать напарником Нико Хюлькенберга в немецкой команде. Алонсо же убежден, что молодой пилот в любом случае получит свой шанс в Формуле-1.

"Он невероятный талант, а также очень скромный человек – думаю, это главное, над чем нам нужно поработать. Он не только талантливый, но и трудолюбивый. Считаю, поэтому есть такой прогресс в Формуле-3 и Формуле-2. Кроме того, он воспринимает вещи очень серьезно, а это никогда не гарантировано в таком возрасте.

Он выиграл титул в Формуле-3 как новичок и сражается за чемпионство в Формуле-2 как новичок, но без тестов, которые были у многих других новичков. Наверное, он единственный новичок в борьбе за титул, так что это потрясающее достижение на данный момент.

Посмотрим, что будет дальше. Но, знаете, попадание в Ф-1 – вопрос времени", - рассказал Алонсо RacingNews365.

Ранее также сообщалось, что ФИА добавила на Гран-при Сингапура еще одну зону ДРС.

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