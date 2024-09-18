Ред Булл отказался от специальных ливрей до конца сезона из-за проблем с болидом
Ред Булл объявил, что не будет использовать запланированные специальные ливреи до конца нынешнего сезона, сообщает Motorsport.
По информации источника, решение австрийской команды связано с нежеланием делать болид тяжелее за счет краски.
На этапе создания концепции окраски было обнаружено, что она добавила бы машине лишний 1 килограмм веса.
Хотя разница в производительности составляет всего около 0,03 секунды на круг, Ред Булл решил отказаться от ливрей из-за плотной борьбы в чемпионате.
🚨 The special liveries for Singapore and COTA have unfortunately been canceled— RBR Daily (@RBR_Daily) September 17, 2024
Red Bull does not want to add any more weight to the car. pic.twitter.com/5NAYAv35Oj
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Первоначально "быки" планировали использовать специальные ливреи на Гран-при Сингапура и Гран-при США.
Стоит отметить, что эти ливреи были разработаны фанатами команды. Одна такая ливрея уже использовалась на Гран-при Великобритании.
Победители конкурса не только должны были увидеть реализацию своих идей на RB20, но и посетить гонки в качестве специальных гостей команды. Таким образом, лишь вторая часть приза будет исполнена.
Интересно, что ливрею для Сингапура будет использовать гонщица академии Ред Булл Хамда Аль-Кубаиси, которая выступает в Академии Ф1.
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