Ред Булл отказался от специальных ливрей до конца сезона из-за проблем с болидом

"Быки" не хотят делать свою машину слишком тяжелой.

Ред Булл объявил, что не будет использовать запланированные специальные ливреи до конца нынешнего сезона, сообщает Motorsport.

По информации источника, решение австрийской команды связано с нежеланием делать болид тяжелее за счет краски.

На этапе создания концепции окраски было обнаружено, что она добавила бы машине лишний 1 килограмм веса.

Хотя разница в производительности составляет всего около 0,03 секунды на круг, Ред Булл решил отказаться от ливрей из-за плотной борьбы в чемпионате.

🚨 The special liveries for Singapore and COTA have unfortunately been canceled



Red Bull does not want to add any more weight to the car. pic.twitter.com/5NAYAv35Oj — RBR Daily (@RBR_Daily) September 17, 2024

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Первоначально "быки" планировали использовать специальные ливреи на Гран-при Сингапура и Гран-при США.

Стоит отметить, что эти ливреи были разработаны фанатами команды. Одна такая ливрея уже использовалась на Гран-при Великобритании.

Макс Ферстаппен на Гран-при Великобритании / Источник: Getty Images

Победители конкурса не только должны были увидеть реализацию своих идей на RB20, но и посетить гонки в качестве специальных гостей команды. Таким образом, лишь вторая часть приза будет исполнена.

Интересно, что ливрею для Сингапура будет использовать гонщица академии Ред Булл Хамда Аль-Кубаиси, которая выступает в Академии Ф1.

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