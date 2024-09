Ред Булл отказался от специальных ливрей до конца сезона из-за проблем с болидом

Ред Булл объявил, что не будет использовать запланированные специальные ливреи до конца нынешнего сезона, сообщает Motorsport.

По информации источника, решение австрийской команды связано с нежеланием делать болид тяжелее за счет краски.

На этапе создания концепции окраски было обнаружено, что она добавила бы машине лишний 1 килограмм веса.

Хотя разница в производительности составляет всего около 0,03 секунды на круг, Ред Булл решил отказаться от ливрей из-за плотной борьбы в чемпионате.

🚨 The special liveries for Singapore and COTA have unfortunately been canceled



Red Bull does not want to add any more weight to the car. pic.twitter.com/5NAYAv35Oj