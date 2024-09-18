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Автоспорт

Ред Булл отказался от специальных ливрей до конца сезона из-за проблем с болидом

"Быки" не хотят делать свою машину слишком тяжелой.
Сегодня, 17:58
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Ред Булл объявил, что не будет использовать запланированные специальные ливреи до конца нынешнего сезона, сообщает Motorsport.

По информации источника, решение австрийской команды связано с нежеланием делать болид тяжелее за счет краски.

На этапе создания концепции окраски было обнаружено, что она добавила бы машине лишний 1 килограмм веса.

Хотя разница в производительности составляет всего около 0,03 секунды на круг, Ред Булл решил отказаться от ливрей из-за плотной борьбы в чемпионате.

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Первоначально "быки" планировали использовать специальные ливреи на Гран-при Сингапура и Гран-при США.

Стоит отметить, что эти ливреи были разработаны фанатами команды. Одна такая ливрея уже использовалась на Гран-при Великобритании.

Макс Ферстаппен на Гран-при Великобритании
Макс Ферстаппен на Гран-при Великобритании / Источник: Getty Images

Победители конкурса не только должны были увидеть реализацию своих идей на RB20, но и посетить гонки в качестве специальных гостей команды. Таким образом, лишь вторая часть приза будет исполнена.

Интересно, что ливрею для Сингапура будет использовать гонщица академии Ред Булл Хамда Аль-Кубаиси, которая выступает в Академии Ф1.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл

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