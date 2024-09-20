"Может да, а может и нет": Ферстаппен прокомментировал свой контракт с Ред Булл

Нидерландец снова ушел от прямого ответа на вопрос о своем будущем.

Перед стартом этапа в Сингапуре пилот Ред Булл Макс Ферстаппен дал интервью Sky Sports, где он ответил на ряд вопросов.

Журналистка спросила трехкратного чемпиона мира, правда ли, что в его контракте есть опция, позволяющая ему покинуть команду до истечения срока контракта.

"Может да, а может и нет. Я повторю, сейчас я не думаю об этом, потому что в этом году так много всего, что я хочу попытаться понять и сделать лучше, чем в будущие годы и что произойдет после все еще далеко для меня. Так что на данный момент я не думаю об этом", - сказал Макс.

После семнадцати этапов сезона-2024 Макс Ферстаппен имеет отрыв в 59 очков от ближайшего преследователя в личном зачете пилотов.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием всех сессий уик-энда в Сингапуре.

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