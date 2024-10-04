iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Ньюи рассказал, почему он решился отказаться от работы с Хэмилтоном в Феррари

Вместо сотрудничества с семикратным чемпионом мира британец согласился поработать с другим великим пилотом.
Сегодня, 15:29
Эдриан Ньюи / Getty Images
Эдриан Ньюи / Getty Images

В сентябре было объявлено, что Астон Мартин подписал технического директора Ред Булл Эдриана Ньюи, который начнет свою работу в 2025 году.

Когда он сообщил о своем уходе из австрийской команды, многие другие коллективы Формулы-1 связались с ним, в том числе Феррари, которая ранее подписала Льюиса Хэмилтона.

Гонщик признавался, что он с удовольствием поработал бы с Ньюи, но дизайнер решил согласиться на работу в Астон Мартин.

Недавно Ньюи спросили, насколько серьезно он отнесся к перспективе подписания контракта со Скудерией, а также спросили, почему он в конечном итоге предпочел другую команду.

"Я был очень польщен количеством команд, которые связались со мной. У меня были переговоры с некоторыми из них, но не со всеми. В конце концов, это стало очень четким и естественным выбором по всем причинам, которые я изложил ранее на конференции", - цитирует Ньюи официальный сайт Формулы-1.

"Ближе к концу апреля я решил, что мне нужно делать что-то другое. Я провел много времени с Мэнди, моей женой, обсуждая, что делать дальше. Что нам делать? Мы отправимся в кругосветное плавание? Я буду заниматься чем-то другим?".

Источник: Getty Images

Читай также: Жак Вильнев похвалил Сайнса за выбор в пользу Уильямс, а не Ауди

"Мы взяли небольшой перерыв. Я чувствовал, что мне посчастливилось достичь того, к чему я стремился с 10 или 12 лет, а именно стать дизайнером в автоспорте – я даже не знал слова "инженер".

"Я могу честно сказать, что все остальное было бонусом, ведь я добился этого прямо после университета. Но нужно быть честным с самим собой и сохранять свежесть, поэтому я почувствовал, что мне нужен новый вызов".

Ранее президент ФИА Мохаммед Бен Сулайем заявил, что он прекрасно понимает Макса Ферстаппена, так как они оба страдают от британских СМИ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Астон Мартин Эдриан Ньюи

Статьи по теме

Жак Вильнев похвалил Сайнса за выбор в пользу Уильямс, а не Ауди Жак Вильнев похвалил Сайнса за выбор в пользу Уильямс, а не Ауди
Сайнс назвал свою цель на последние шесть гонок в Феррари Сайнс назвал свою цель на последние шесть гонок в Феррари
Алонсо: В следующие два-три года планирую стать трехкратны чемпионом мира Алонсо: В следующие два-три года планирую стать трехкратны чемпионом мира
Феррари привезет в США "маленькое обновление", которое станет последним в сезоне Феррари привезет в США "маленькое обновление", которое станет последним в сезоне
Помочь журналистам

Видео

Дубль Омородиона и спаситель Магуайр в обзоре матча Порту - Манчестер Юнайтед
Дубль Омородиона и спаситель Магуайр в обзоре матча Порту - Манчестер Юнайтед

Популярное на сайте

Футбол сегодня: битва аутсайдеров в УПЛ, игры Серии А, Ла Лиги, Бундеслиги и Лиги 1
просмотров
Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой
просмотров
УПЛ: Черноморец - Оболонь и Ингулец - Карпаты откроют девятый тур
просмотров
Лига чемпионов: Бенфика уничтожила Атлетико, Лилль огорчил Реал, Ювентус выдал чудо в игре с РБ Лейпциг
просмотров
ЧМ-2024 по футзалу: Украина сыграет с Францией в матче за "бронзу"
просмотров

Последние новости

Украина16:48
Умер бывший президент ФФУ Анатолий Коньков
Европа16:30
Жирона сообщила сроки восстановления Цыганкова от травмы
Европа16:16
Артета рассказал, когда стоит ждать возвращения Зинченко
Европа15:54
Вест Хэм заинтересован в форварде, мечтающем играть за Арсенал или Ливерпуль
Формула 115:29
Ньюи рассказал, почему он решился отказаться от работы с Хэмилтоном в Феррари
Европа15:03
"Вы можете лучше": Постекоглу не хочет называть своих молодых игроков на манер "Малышей Басби"
Европа14:33
Президент Барселоны хочет устроить возвращение Неймара
Европа13:47
Гуллит: Зиркзе нужно было переходить в Милан, а не Манчестер Юнайтед
Европа13:45
"Я не хочу слышать": Кроос - о завершении карьеры и проблемах Реала
Формула 113:30
Жак Вильнев похвалил Сайнса за выбор в пользу Уильямс, а не Ауди
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK