Ньюи рассказал, почему он решился отказаться от работы с Хэмилтоном в Феррари

В сентябре было объявлено, что Астон Мартин подписал технического директора Ред Булл Эдриана Ньюи, который начнет свою работу в 2025 году.

Когда он сообщил о своем уходе из австрийской команды, многие другие коллективы Формулы-1 связались с ним, в том числе Феррари, которая ранее подписала Льюиса Хэмилтона.

Гонщик признавался, что он с удовольствием поработал бы с Ньюи, но дизайнер решил согласиться на работу в Астон Мартин.

Недавно Ньюи спросили, насколько серьезно он отнесся к перспективе подписания контракта со Скудерией, а также спросили, почему он в конечном итоге предпочел другую команду.

"Я был очень польщен количеством команд, которые связались со мной. У меня были переговоры с некоторыми из них, но не со всеми. В конце концов, это стало очень четким и естественным выбором по всем причинам, которые я изложил ранее на конференции", - цитирует Ньюи официальный сайт Формулы-1.

"Ближе к концу апреля я решил, что мне нужно делать что-то другое. Я провел много времени с Мэнди, моей женой, обсуждая, что делать дальше. Что нам делать? Мы отправимся в кругосветное плавание? Я буду заниматься чем-то другим?".

Источник: Getty Images

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"Мы взяли небольшой перерыв. Я чувствовал, что мне посчастливилось достичь того, к чему я стремился с 10 или 12 лет, а именно стать дизайнером в автоспорте – я даже не знал слова "инженер".

"Я могу честно сказать, что все остальное было бонусом, ведь я добился этого прямо после университета. Но нужно быть честным с самим собой и сохранять свежесть, поэтому я почувствовал, что мне нужен новый вызов".

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