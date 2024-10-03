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Автоспорт

Президент ФИА: Я понимаю Ферстаппена - британские СМИ делают злодея и из меня

Мохаммед Бен Сулайем рассказал о проблемных отношениях с медиа.
Сегодня, 19:33
Мохаммед Бен Сулайем и Макс Ферстаппен / Getty Images
Мохаммед Бен Сулайем и Макс Ферстаппен / Getty Images

Президент ФИА Мохаммед Бен Сулайем считает, что британские СМИ относятся к нему несправедливо.

Ранее Эдриан Ньюи раскритиковал британские СМИ в том, что они демонизировали Себастьяна Феттеля и делают это же сейчас по отношению к Максу Ферстаппену.

В эксклюзивном интервью Motorsport Бен Сулайем согласился с замечаниями Ньюи и высказал собственное мнение о роли средств массовой информации в автоспорте.

"Я уважаю Макса, потому что я гонщик. Я был чемпионом и уважаю победителей и чемпионов. Я вижу, что он получил свою долю (жестокого обращения), но давайте поговорим обо мне. Если вы посмотрите на британские СМИ и на то, что они со мной сделали… Ради бога, они меня осудили".

"Они меня ни в чём не обвинили, но продолжают демонизировать. Меня это волнует? Нет. Почему? Потому что чего они этого хотят? Они стремятся продать и получить больше освещения для себя. Конечно, да. Но у них нет власти надо мной и ФИА".

Источник: Getty Images

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"При всем уважении к британским СМИ или любым другим СМИ, они не имеют права голоса. Мы независимая, демократическая федерация. Меня избрали. Власть принадлежит Генеральной Ассамблее, а не им".

"И знаете что? Можем ли мы просто прекратить эту ерунду, вернуться к делу и сделать то, что будет лучше для спорта? Если можно? Я спрашиваю. Если они (СМИ) не хотят этого делать, все зависит от них".

"Но жизнь продолжается. Знаете, что они со мной сделали? Они сделали меня сильнее. Теперь я осторожнее и мудрее. И у меня есть поддержка".

Ранее Мохаммед Бен Сулайем выразил недовольство тем, что ФИА не получает должного признания за решение проблем в автоспорте.

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