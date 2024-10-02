Формула-1 отменила проведение спринта новичков в 2024 году

Теперь руководство серии будет рассматривать возможность его проведения в следующем сезоне.

В последние несколько месяцев зарубежные СМИ писали о том, что Формула-1 планирует провести в этом году спринтерскую гонку для новичков.

Ожидалось, что заезд состоится сразу после Гран-при Абу-Даби. Решение по данному вопросу стало известно после заседания Комиссии Формулы-1, которое состоялось 2 октября.

Как итог, было принято решение не проводить спринтерскую гонку для новичков в 2024 году, о чем было объявлено на официальном сайте "королевы автоспорта".

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В будущем Комиссия рассмотрит возможность провести данное мероприятие в 2025 году.

Ранее президент ФИА Мохаммед Бен Сулайем указал на то, что Федерация никогда не получает признания за то, что она решает проблемы автоспорта.

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