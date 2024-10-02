iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Формула-1 отменила проведение спринта новичков в 2024 году

Теперь руководство серии будет рассматривать возможность его проведения в следующем сезоне.
Вчера, 23:29
Спринт в Австрии / Getty Images
Спринт в Австрии / Getty Images

В последние несколько месяцев зарубежные СМИ писали о том, что Формула-1 планирует провести в этом году спринтерскую гонку для новичков.

Ожидалось, что заезд состоится сразу после Гран-при Абу-Даби. Решение по данному вопросу стало известно после заседания Комиссии Формулы-1, которое состоялось 2 октября.

Как итог, было принято решение не проводить спринтерскую гонку для новичков в 2024 году, о чем было объявлено на официальном сайте "королевы автоспорта".

Читай также: Дэймон Хилл: У Норриса есть все, чтобы стать чемпионом мира

В будущем Комиссия рассмотрит возможность провести данное мероприятие в 2025 году.

Ранее президент ФИА Мохаммед Бен Сулайем указал на то, что Федерация никогда не получает признания за то, что она решает проблемы автоспорта.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: спринт

Статьи по теме

Формула-1 роздумує над проведенням спринту для новачків Формула-1 роздумує над проведенням спринту для новачків
Формула-1 обнародовала календарь спринтов на сезон-2025 Формула-1 обнародовала календарь спринтов на сезон-2025
Руководитель Формулы 1 хочет видеть еще больше спринтерских гонок в сезоне Руководитель Формулы 1 хочет видеть еще больше спринтерских гонок в сезоне
Тандреволд завоевала Малый хрустальный глобус в спринтах Кубка мира Тандреволд завоевала Малый хрустальный глобус в спринтах Кубка мира
Помочь журналистам

Видео

Шахтер без шансов был разгромлен Аталантой в Лиге чемпионов: видео голов и лучших моментов
Шахтер без шансов был разгромлен Аталантой в Лиге чемпионов: видео голов и лучших моментов

Популярное на сайте

Футбол сегодня: Шахтер сыграет в Лиге чемпионов, Украина на чемпионате мира
просмотров
Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой
просмотров
УПЛ: Заря победой над Ворсклой закрыла восьмой тур
просмотров
Лига чемпионов: Бенфика уничтожила Атлетико, Лилль огорчил Реал, Ювентус выдал чудо в игре с РБ Лейпциг
просмотров
ЧМ-2024 по футзалу: Украина сыграет в матче за "бронзу" после поражения от Бразилии
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов00:49
Гасперини - о победе над Шахтером: Мы провели хорошую игру
Лига Чемпионов00:37
Лига чемпионов: Бенфика уничтожила Атлетико, Лилль огорчил Реал, Ювентус выдал чудо в игре с РБ Лейпциг
Лига Чемпионов00:35
Лига чемпионов: общая турнирная таблица основного этапа
Лига Чемпионов00:25
Ошибка Нойера помогла Астон Вилле обыграть Баварию
Лига Чемпионов00:22
Ювентус в меньшинстве вырвал победу над Лейпцигом
Лига Чемпионов00:05
Лунин пропустил с пенальти, а Реал уступил Лиллю
Лига Чемпионов00:01
Трубин отстоял на "ноль" в разгромной победе Бенфики над Атлетико
Вчера, 23:33
Бокс23:33
Джервонта Дэвис анонсировал свой следующий бой
Формула 123:29
Формула-1 отменила проведение спринта новичков в 2024 году
НБА23:12
Дончич и Иривнг считают Томпсона ключом к чемпионству Далласа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK