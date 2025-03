Франциска Пройсс завоевала Малый хрустальный глобус в спринтах

Mega Franzi! 🥰 After a decade, Franziska Preuss claims her second discipline Globe, capping off a stellar season with four Sprint podiums—including two victories! 🏆 pic.twitter.com/aHfrlZvsAu

