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Франциска Пройсс завоевала Малый хрустальный глобус в спринтах

Немецкая биатлонистка также продолжает борьбу за победу в общем зачете.
Сегодня, 20:05       Автор: Игорь Мищук
Франциска Пройсс / Getty Images
Франциска Пройсс / Getty Images

В пятницу, 21 марта, в норвежском Холменколлене на девятом этапе Кубка мира по биатлону прошла спринтерская гонка у женщин.

Победу на дистанции праздновала 31-летняя немецкая биатлонистка Франциска Пройсс и выиграла зачет спринтов в сезоне-2024/25.

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В борьбе за Малый хрустальный глобус в спринтерской дисциплине текущая лидерка общего зачета опередила свою ближайшую конкурентку Лу Жанмонно, с которой также продолжает соревноваться за главный трофей сезона, имея преимущество в 35 очков.

Ранее в 2015 году Пройсс завоевывала Малый хрустальный глобус в масс-стартах.

Лучшей среди украинских биатлонисток в спринтерском зачете сезона стала Юлия Джима, заняв 13-ю позицию.

Кубок мира по биатлону
Зачет спринтов. Женщины

  1. Франциска Пройсс (Германия) - 414
  2. Лу Жанмонно (Франция) - 346
  3. Жюстин Бреза-Буше (Франция) - 318
  4. Суви Минккинен (Финляндия) - 271
  5. Жюлья Симон (Франция) - 259
  6. Селина Гротиан (Германия) - 237
  7. Каролин ​​Кноттен (Норвегия) - 205
  8. Марен Киркейде (Норвегия) - 204
  9. Доротея Вирер (Италия) - 202
  10. Осеан Мишелон (Франция) - 195

13. Юлия Джима (Украина) - 171
31. Кристина Дмитренко (Украина) - 84
59. Елена Городна (Украина) - 26

Напомним, что Малый хрустальный глобус в спринтах у мужчин завоевал норвежец Йоханнес Бе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: спринт Кубок мира по биатлону спринтерская гонка

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