Франциска Пройсс завоевала Малый хрустальный глобус в спринтах

Немецкая биатлонистка также продолжает борьбу за победу в общем зачете.

В пятницу, 21 марта, в норвежском Холменколлене на девятом этапе Кубка мира по биатлону прошла спринтерская гонка у женщин.

Победу на дистанции праздновала 31-летняя немецкая биатлонистка Франциска Пройсс и выиграла зачет спринтов в сезоне-2024/25.

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В борьбе за Малый хрустальный глобус в спринтерской дисциплине текущая лидерка общего зачета опередила свою ближайшую конкурентку Лу Жанмонно, с которой также продолжает соревноваться за главный трофей сезона, имея преимущество в 35 очков.

Ранее в 2015 году Пройсс завоевывала Малый хрустальный глобус в масс-стартах.

Mega Franzi! 🥰



After a decade, Franziska Preuss claims her second discipline Globe, capping off a stellar season with four Sprint podiums—including two victories! 🏆 pic.twitter.com/aHfrlZvsAu — International Biathlon Union (@biathlonworld) March 21, 2025

Лучшей среди украинских биатлонисток в спринтерском зачете сезона стала Юлия Джима, заняв 13-ю позицию.

Кубок мира по биатлону

Зачет спринтов. Женщины

Франциска Пройсс (Германия) - 414 Лу Жанмонно (Франция) - 346 Жюстин Бреза-Буше (Франция) - 318 Суви Минккинен (Финляндия) - 271 Жюлья Симон (Франция) - 259 Селина Гротиан (Германия) - 237 Каролин ​​Кноттен (Норвегия) - 205 Марен Киркейде (Норвегия) - 204 Доротея Вирер (Италия) - 202 Осеан Мишелон (Франция) - 195

…

13. Юлия Джима (Украина) - 171

31. Кристина Дмитренко (Украина) - 84

59. Елена Городна (Украина) - 26

Напомним, что Малый хрустальный глобус в спринтах у мужчин завоевал норвежец Йоханнес Бе.

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