Франциска Пройсс завоевала Малый хрустальный глобус в спринтах
В пятницу, 21 марта, в норвежском Холменколлене на девятом этапе Кубка мира по биатлону прошла спринтерская гонка у женщин.
Победу на дистанции праздновала 31-летняя немецкая биатлонистка Франциска Пройсс и выиграла зачет спринтов в сезоне-2024/25.
Читай также: Две украинки завершили в очках спринт в Холменколлене, победа и Малый глобус - у Пройсс
В борьбе за Малый хрустальный глобус в спринтерской дисциплине текущая лидерка общего зачета опередила свою ближайшую конкурентку Лу Жанмонно, с которой также продолжает соревноваться за главный трофей сезона, имея преимущество в 35 очков.
Ранее в 2015 году Пройсс завоевывала Малый хрустальный глобус в масс-стартах.
Mega Franzi! 🥰— International Biathlon Union (@biathlonworld) March 21, 2025
After a decade, Franziska Preuss claims her second discipline Globe, capping off a stellar season with four Sprint podiums—including two victories! 🏆 pic.twitter.com/aHfrlZvsAu
Лучшей среди украинских биатлонисток в спринтерском зачете сезона стала Юлия Джима, заняв 13-ю позицию.
Кубок мира по биатлону
Зачет спринтов. Женщины
- Франциска Пройсс (Германия) - 414
- Лу Жанмонно (Франция) - 346
- Жюстин Бреза-Буше (Франция) - 318
- Суви Минккинен (Финляндия) - 271
- Жюлья Симон (Франция) - 259
- Селина Гротиан (Германия) - 237
- Каролин Кноттен (Норвегия) - 205
- Марен Киркейде (Норвегия) - 204
- Доротея Вирер (Италия) - 202
- Осеан Мишелон (Франция) - 195
…
13. Юлия Джима (Украина) - 171
31. Кристина Дмитренко (Украина) - 84
59. Елена Городна (Украина) - 26
Напомним, что Малый хрустальный глобус в спринтах у мужчин завоевал норвежец Йоханнес Бе.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!