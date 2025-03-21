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Две украинки завершили в очках спринт в Холменколлене, победа и Малый глобус - у Пройсс

Еще одна украинская биатлонистка также квалифицировалась в пасьют.
Сегодня, 18:58       Автор: Игорь Мищук
Елена Городна / Getty Images
Елена Городна / Getty Images

В пятницу, 21 марта, в норвежском Холменколлене на заключительном этапе Кубка мира по биатлону сезона-2024/25 состоялся женский спринт.

Украину в этой гонке представляли Елена Городна, Кристина Дмитренко, Юлия Джима, Александра Меркушина и Дарина Чалик.

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Лучший результат среди украинских биатлонисток продемонстрировала Городна, которая с идеальной стрельбой завершила спринт на 15-м месте. Кроме нее, в зачетной зоне финишировала Джима, также безошибочно пройдя оба огневых рубежа и финишировав на итоговой 23-й позиции.

Зацепиться за квалификацию в гонку преследования удалось Дмитренко, которая с одним штрафным кругом стала 59-й.

Выступления же на Кубке мира завершены для Меркушиной и Чалик, которые заняли 73-е и 80-е места соответственно.

Победу в гонке одержала текущая лидерка общего зачета немка Франциска Пройсс, а также завоевала Малый хрустальный глобус в спринтах. Всего на 0,2 секунды от нее отстала французская биатлонистка Лу Жанмонно, а замкнула тройку Суви Минккинен из Финляндии.

Кубок мира. Холменколлен
Женский спринт

  1. Франциска Пройсс (Германия, 0+0) 20:57.2
  2. Лу Жанмонно (Франция, 0+0) +0.2
  3. Суви Минккинен (Финляндия, 0+0) +21.9

...

15. Елена Городна (Украина, 0+0) +1:02.3
23. Юлия Джима (Украина, 0+0) +1:18.0
59. Кристина Дмитренко (Украина, 0+1) +1:54.8
73. Александра Меркушина (Украина, 1+1) +2:15.5
80. Дарина Чалик (Украина, 0+1) +2:31.5

В субботу, 22 марта, девятый этап Кубка мира в Холменколлене продолжится мужской и женской гонками преследования.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты всех гонок Кубка мира по биатлону сезона-2024/25.

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