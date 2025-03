Две украинки завершили в очках спринт в Холменколлене, победа и Малый глобус - у Пройсс

В пятницу, 21 марта, в норвежском Холменколлене на заключительном этапе Кубка мира по биатлону сезона-2024/25 состоялся женский спринт.

Украину в этой гонке представляли Елена Городна, Кристина Дмитренко, Юлия Джима, Александра Меркушина и Дарина Чалик.

Лучший результат среди украинских биатлонисток продемонстрировала Городна, которая с идеальной стрельбой завершила спринт на 15-м месте. Кроме нее, в зачетной зоне финишировала Джима, также безошибочно пройдя оба огневых рубежа и финишировав на итоговой 23-й позиции.

Зацепиться за квалификацию в гонку преследования удалось Дмитренко, которая с одним штрафным кругом стала 59-й.

Выступления же на Кубке мира завершены для Меркушиной и Чалик, которые заняли 73-е и 80-е места соответственно.

Победу в гонке одержала текущая лидерка общего зачета немка Франциска Пройсс, а также завоевала Малый хрустальный глобус в спринтах. Всего на 0,2 секунды от нее отстала французская биатлонистка Лу Жанмонно, а замкнула тройку Суви Минккинен из Финляндии.

