НБА: Юта без Михайлюка проиграла Кливленду, Оклахома минимально одолела Клипперс
В ночь на понедельник, 24 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны восемь матчей.
Результаты матчей НБА за 23 марта
Детройт – Новый Орлеан 136:130 (36:27, 32:32, 25:32, 43:39)
Детройт: Дюрен (22 + 12 подборов), Шредер (16), Харрис (14), Бизли (13), Томпсон (5) – старт; Холланд (26 + 6 передач), Сассер (20), Стюарт (9), Фонтеккьо (8), Уотерс (3).
Новый Орлеан: Макколлум (40 + 7 передач), Б. Браун (12), Альварадо (10 + 8 передач), Олиник (10 + 8 передач + 5 потерь), Маткович (8 + 11 подборов) – старт; Хоукинс (25), Робинсон-Эрл (13 + 8 передач), Брукс (5), Кэйн (4), Ривс (3).
Юта – Кливленд 91:120 (22:28, 23:23, 19:37, 27:32)
Юта: Филиповски (18 + 13 подборов), Секстон (10), Коллиер (7 + 7 подборов + 6 передач + 5 потерь), Кесслер (7 + 13 подборов), Уильямс (3) – старт; Джузэнг (12), Сенсабо (10), Кларксон (10), Джордж (8 + 7 передач), Мартин (6), Спрингер (0).
Кливленд: Аллен (18), Митчелл (16), Гарлэнд (12 + 7 подборов), Э. Мобли (11 + 11 подборов), Струс (7) – старт; Хантер (15), Джером (12), Окоро (6), Меррилл (6), Томпсон (6), Уэйд (5), Грин (4), Портер (2).
Атланта – Филадельфия 132:119 (35:24, 29:28, 41:30, 27:37)
Атланта: Янг (28 + 12 передач + 5 потерь), Рисаше (22), Оконгву (14 + 9 подборов), Дэниэлс (8 + 5 перехватов), Гуйе (6) – старт; Ньянг (20), Барлоу (13 + 10 подборов), Мэнн (9), Леверт (7 + 7 передач), Крейчи (5).
Филадельфия: Граймс (26 + 6 передач), Эдвардс (22), Даутин (17), Ябуселе (11 + 7 подборов), Окики (8 + 8 подборов) – старт; Каунсил (14), Риз (8), Батлер (8), Бриссетт (5).
Торонто – Сан-Антонио 89:123 (16:36, 24:26, 23:35, 26:26)
Торонто: Барнс (22 + 6 передач + 6 потерь), Барретт (18 + 7 подборов + 6 потерь), Шэд (17 + 6 передач), Каслтон (4), Агбаджи (2 + 7 подборов) – старт; Уолтер (10), Мобо (6 + 10 подборов), Бэттл (5), О. Робинсон (5), Темпл (0).
Сан-Антонио: Васселл (25), Касл (15), Барнс (10), Бийомбо (8 + 9 подборов), Пол (2 + 6 передач) – старт; Шэмпени (20), Мамукелашвили (13 + 7 подборов), Сохан (9), Уэсли (8), К. Джонсон (7), Брэнэм (4), Маклафлин (2).
Майами – Шарлотт 122:105 (20:26, 37:21, 39:28, 26:30)
Майами: Уиггинс (42), Хирро (29), Уэйр (12 + 8 подборов), Адебайо (11), Д. Робинсон (3) – старт; Митчелл (12 + 7 передач), Хайсмит (7), Беркс (6), Ларссон (0), Хакес (0).
Шарлотт: Смит (19), Болл (18 + 11 передач + 5 потерь), Бриджес (17 + 13 подборов), Уильямс (14), Джеффрис (7) – старт; Сет Карри (10), Салон (7), Диабате (6), Нуркич (5), Симпсон (2).
Портленд – Бостон 116:129 (24:34, 27:30, 39:38, 26:27)
Портленд: Шарп (23), Камара (19 + 7 подборов), Авдия (17 + 11 подборов), Саймонс (15), Клинган (4) – старт; Тайбулл (12), Хендерсон (9 + 6 передач), Уокер (6), Рит (6), Бэнтон (5), Мюррэй (0).
Бостон: Тейтум (30 + 9 подборов + 9 передач), Хаузер (24), Уайт (17 + 8 передач), Притчард (16), Хорфорд (14) – старт; Корнет (13), Шайерман (6), Крэйг (5), Дэвисон (4).
Хьюстон – Денвер 111:116 (27:27, 30:30, 22:39, 32:20)
Хьюстон: Грин (30), Брукс (21), Шенгюн (17 + 14 подборов + 10 передач), Томпсон (11), Ванвлит (7) – старт; Адамс (14 + 12 подборов), Смит (7), Исон (4).
Денвер: Дж. Мюррэй (39 + 7 передач), Портер (17 + 9 подборов), Гордон (13 + 8 передач), К. Браун (11), Джордан (11 + 15 подборов) – старт; Уэстбрук (14 + 5 потерь), Уотсон (9), Ннаджи (2), Пикетт (0).
Клипперс – Оклахома-Сити 101:103 (34:24, 17:33, 26:24, 24:22)
Клипперс: Ленард (25 + 10 подборов), Харден (17 + 8 передач + 6 потерь), Зубац (15 + 11 подборов), Пауэлл (9), Данн (7) – старт; Коффи (9), Д. Джонс (9), Симмонс (8 + 7 подборов), Богданович (2), Батюм (0).
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (26 + 8 передач), Карузо (14), Хартенштайн (14 + 10 подборов + 6 передач), Дорт (10), Уоллес (8) – старт; Уиггинс (19), Джейлин Уильямс (12 + 7 подборов), Джо (0), К. Уильямс (0).
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