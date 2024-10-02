Дэймон Хилл: У Норриса есть все, чтобы стать чемпионом мира

Чемпион мира Формулы-1 1996 года Дэймон Хилл назвал имена пилотов, которые в будущем могут выиграть чемпионский титул.

При этом 64-летний британец отдельно выделил пилота МакЛарен Ландо Норриса, который сейчас ведет борьбу за титул с Максом Ферстаппеном из Ред Булл.

"Я думаю, у него есть все необходимые качества. Думаю, он недоволен вторым местом", - цитирует Хилла официальный сайт Формулы-1.

"Я видел некоторые его комментарии, сделанные во время летнего перерыва, где он говорил, что был недостаточно хорош в начале этого сезона. Это признак человека, который действительно собирается испытать себя на прочность. Его не устраивает быть достаточно хорошим. Он хочет быть лучшим".

Источник: Getty Images

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Следующим Хилл отметил напарника Норриса Оскара Пиастри.

"Дайте Оскару еще несколько сезонов, столько же, сколько было у Ландо, и он научится гораздо большему. Сейчас он оглядывается на свои выступления и понимает, что у него еще не было тех компонентов, которые ему нужны. Он все еще учится. У него есть талант, определенно, и у него есть решимость. Я очень впечатлен Оскаром".

"Я бы не стал сбрасывать со счетов Джорджа Расселла. Я думаю, что он определенно претендует на победу. А Шарль Леклер - типичный гонщик Феррари во многих отношениях. Мне кажется, что с Шарлем можно как победить, так и проиграть, но с таким гонщиком можно выиграть чемпионат".

Ранее двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо заявил о планах в ближайшие годы стать трехкратным чемпионом мира, после чего он сможет перейти в другую автоспортивную серию.

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