Алонсо: В следующие два-три года планирую стать трехкратны чемпионом мира

Несмотря на свой уважаемый для спорта возраст, Фернандо Алонсо не собирается завершать карьеру.

У двукратного чемпиона мира в планах выиграть свой третий титул, после которого он был бы не против вернуться в ралли. При этом 43-летний испанец не хочет снова идти в Инди 500.

"Я трижды пытался выиграть Инди 500, но безуспешно. Это единственное, чего не хватает (для Тройной короны). Но на данный момент это не в моих планах", - цитирует Нандо Motorsport.

"Сейчас я очень, очень сосредоточен на Формуле-1. В ближайшие два-три года я хочу выиграть третий титул чемпиона мира. Это мой первый и единственный приоритет на данный момент".

"После этого мне будет 45 или 46 лет. Я думаю, что обязательства, которые потребуются для участия в Инди 500, объем обучения, который мне придется повторять снова… это будет слишком много. Или это то, о чем я сейчас не могу говорить на 100%".

"Думаю, что моим следующим самым большим испытанием станет Дакар".

Источник: Getty Images

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Алонсо рассказал, как он готовился к участию в других сериях после Формулы-1.

"Если я смогу выиграть Дакар, это будет огромной наградой лично для меня, потому что я могу побеждать в Ф1, я могу побеждать в гонках на выносливость, побеждать в Ле-Мане и Дайтоне. А если я смогу выиграть еще и в ралли, это будет очень много значить для меня как гонщика".

"Вы не можете водить болид Ф1 так же, как машину Ле-Мана, на которой нужно проехать 24 часа, чтобы выиграть гонку, или ралли Дакар, где вам нужно проехать через дюны и гравий вокруг Саудовской Аравии".

Мне пришлось учиться и начинать с нуля во многих из этих категорий, окружать себя лучшими гонщиками в мире, особенно в этой серии, учиться у них и быть скромным.

"Нет проблем признать, что я понятия не имел, как водить раллийную машину, но день за днем я ​​совершенствовался и учился у них, пока не смог участвовать в самом сложном ралли в мире".

Ранее Фернандо Алонсо выразил мнение, что он не успеет воспользоваться влиянием Эдриана Ньюи, который недавно подписал контракт с Астон Мартин.

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