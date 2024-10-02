Алонсо: В следующие два-три года планирую стать трехкратны чемпионом мира
Несмотря на свой уважаемый для спорта возраст, Фернандо Алонсо не собирается завершать карьеру.
У двукратного чемпиона мира в планах выиграть свой третий титул, после которого он был бы не против вернуться в ралли. При этом 43-летний испанец не хочет снова идти в Инди 500.
"Я трижды пытался выиграть Инди 500, но безуспешно. Это единственное, чего не хватает (для Тройной короны). Но на данный момент это не в моих планах", - цитирует Нандо Motorsport.
"Сейчас я очень, очень сосредоточен на Формуле-1. В ближайшие два-три года я хочу выиграть третий титул чемпиона мира. Это мой первый и единственный приоритет на данный момент".
"После этого мне будет 45 или 46 лет. Я думаю, что обязательства, которые потребуются для участия в Инди 500, объем обучения, который мне придется повторять снова… это будет слишком много. Или это то, о чем я сейчас не могу говорить на 100%".
"Думаю, что моим следующим самым большим испытанием станет Дакар".
Читай также: Хорнер: Марко хотел заменить Риккардо на Лоусона еще после Гран-при Испании
Алонсо рассказал, как он готовился к участию в других сериях после Формулы-1.
"Если я смогу выиграть Дакар, это будет огромной наградой лично для меня, потому что я могу побеждать в Ф1, я могу побеждать в гонках на выносливость, побеждать в Ле-Мане и Дайтоне. А если я смогу выиграть еще и в ралли, это будет очень много значить для меня как гонщика".
"Вы не можете водить болид Ф1 так же, как машину Ле-Мана, на которой нужно проехать 24 часа, чтобы выиграть гонку, или ралли Дакар, где вам нужно проехать через дюны и гравий вокруг Саудовской Аравии".
Мне пришлось учиться и начинать с нуля во многих из этих категорий, окружать себя лучшими гонщиками в мире, особенно в этой серии, учиться у них и быть скромным.
"Нет проблем признать, что я понятия не имел, как водить раллийную машину, но день за днем я совершенствовался и учился у них, пока не смог участвовать в самом сложном ралли в мире".
Ранее Фернандо Алонсо выразил мнение, что он не успеет воспользоваться влиянием Эдриана Ньюи, который недавно подписал контракт с Астон Мартин.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!