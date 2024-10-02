Хорнер: Марко хотел заменить Риккардо на Лоусона еще после Гран-при Испании

Руководитель Ред Булл до последнего защищал австралийца и его место в Формуле-1.

После Гран-при Сингапура Ред Булл принял решение заменить Даниэля Риккардо на Лиама Лоусона за рулем болида РБ.

Руководитель "быков" Кристиан Хорнер признался, что он до самого конца защищал 35-летнего австралийца, ведь советник австрийского коллектива Гельмут Марко хотел провести замену еще после этапа в Испании.

"Во время июньского уик-энда в Барселоне Гельмут хотел, чтобы его (Риккардо) убрали. Там на него уже оказывалось большое давление", - цитирует британца официальный сайт Формулы-1.

"Я сделал все возможное, чтобы дать ему как можно больше времени, чтобы он мог проявить себя. Иначе он бы лишился своего места в болиде после Барселоны".

Источник: Getty Images

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"Я думаю, что все гонщики находятся под давлением. Даниэль был в этой машине, чтобы вернуться в положение, при котором он мог бы заменить Чеко (Переса) в Ред Булл, если тот не добьется успеха".

"Проблема была в том, что у них обоих в разное время были проблемы с формой. Чеко начал сезон очень хорошо и очень сильно, а Даниэлю было трудно".

"Очевидно, что когда Чеко потерял форму, Даниэль обрел некоторую форму. Но этого никогда не было достаточно, чтобы сказать: "Хорошо, нам следует поменять их местами".

Ранее советник Ред Булл Гельмут Марко указал на то, что стоит воспринимать всерьез угрозы Макса Ферстаппена уйти из Формулы-1.

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