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Марко: Угрозы Ферстаппена уйти из Формулы-1 нужно воспринимать всерьез

Советник Ред Булл верит, что трехкратный чемпион мира не блефует.
Вчера, 23:07
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Недавно пилот Ред Булл Макс Ферстаппен заявил, что нынешняя политика ФИА может привести к тому, что он покинет Формулу-1.

И, по словам советника "быков" Гельмута Марко, не стоит сбрасывать со счетов тот вариант, что нидерландец действительно не выдержит и уйдет.

"Вы должны воспринимать Макса серьезно. Он многого добился, но для него важно, чтобы он тоже получал удовольствие от всего спорта. Если это все больше портит ему настроение, он из тех, кто скажет: "Все, хватит", - цитирует Марко Motorsport.

"Он говорит это серьезно, но я надеюсь, что нынешняя ситуация не заставит его уйти".

Источник: Getty Images

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Марко считает, что руководство серии и Федерация используют двойные стандарты, указав на бывшего руководителя Хаас Гюнтера Штайнера, который получил свою популярность за счет образа того, кто постоянно ругается, в сериале Netflix "Drive to Survive".

"Да, это непонятно и существуют двойные стандарты. И, кроме того, Макс не имел в виду человека (когда матерился во время пресс-конференции). Он имел в виду машину, предмет, и сделал это легкомысленно".

"Ладно, может быть, на дневной пресс-конференции, если все будет решаться так строго, вы просто будете использовать другой подход в будущем. Но это явно перебор".

Ранее отец Макса Ферстаппена Йос Ферстаппен выразил мнение, что борьба ФИА с нецензурной лексикой в Формуле-1 - самое нелепое, что он когда либо видел.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл ФИА Макс Ферстаппен Гельмут Марко

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