Депрессия с 13 лет: Хэмилтон рассказал о проблемах с психическим здоровьем

Пилот Мерседес Льюис Хэмилтон рассказал, что большую часть своей жизни боролся с психическими расстройствами из-за издевательств в школе и давления гонок.

Несмотря на все свои успехи в карьере, семикратный чемпион мира признался, что у него было несколько очень трудных периодов, начиная с подросткового возраста.

"Когда мне было 20 лет, у меня было несколько очень сложных периодов. Я имею в виду, что всю свою жизнь я испытывал проблемы с психическим здоровьем", - приводит слова британца Sky Sports.

"Депрессия - с самого раннего возраста, когда мне было около 13 лет. Я думаю, это было давление гонок и проблемы в школе. Издевательства. Мне не с кем было поговорить".

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После периода душевных терзаний во время пандемии коронавируса в 2020 году Хэмилтон начал просыпаться в 5 утра, чтобы помедитировать перед пробежкой.

"Поначалу мне было трудно успокоить свой разум. Но это действительно отличный способ наладить контакт с самим собой, своими внутренними ощущениями, понять, что я могу сделать".

На вопрос, обращался ли он когда-нибудь к психотерапевту, Хэмилтон ответил: "Я разговаривал с одной женщиной много лет назад, но это не очень помогло. Сегодня я хотел бы найти кого-нибудь".

Ранее Льюис Хэмилтон признался, что ему не понравился его первый чемпионский сезон в Мерседес.

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