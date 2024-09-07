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Автоспорт

Хэмилтон признался, что ему не понравился его первый чемпионский сезон с Мерседес

Льюису хотелось большей конкуренции со стороны других команд.
Сегодня, 14:08
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

В 2013 году Льюис Хэмилтон сменил МакЛарен на Мерседес, что многие, в том числе и сам гонщик, посчитали опасной ставкой.

Но она сыграла, ведь в немецкой команде 39-летний британец выиграл шесть из семи своих чемпионских титулов.

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Однако сэр Льюис признался, что сезон 2014 года, когда он впервые с Мерседес стал чемпионом, не принес ему много удовольствия.

"Гонки - это то, что я всегда любил с детства. Когда вы занимаетесь картингом, вы все гоняетесь колесо в колесо, близко друг к другу", - цитирует Хэма Planet F1.

"В Формуле-1 появляются правила, все меняется, одна команда впереди, а другие играют в догонялки. И я думаю, что в тот момент это был такой вихрь, так что, конечно, я наслаждался этим".

Я квалифицировался с поула, я был впереди, мы боролись за чемпионство, и я не мог поверить, что принятое мной решение принесло плоды: "Вау, это действительно, действительно происходит. Это правильное решение для меня". Я оседлал эту прекрасную волну.

Источник: Getty Images

"Когда я оглядываюсь назад, я думаю: а был ли это самый конкурентный сезон?. Моим соперником был напарник по команде. Его было трудно победить, но в целом вы всегда предпочитаете, чтобы вы соревновались с несколькими командами. Это то, чем должен быть спорт".

"Чаще всего этого не происходит, но я все равно благодарен за это. Думаю, только в 2015 году я смог по-настоящему, по-настоящему насладиться этим".

Напомним, что ранее стало известно о попытке Феррари переманить гоночного инженера Макса Ферстаппена, который получил бы возможность работать в следующем сезоне с Льюисом Хэмилтоном.

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