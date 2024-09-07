Райкконен: Думаю, Мерседес знает, как подготовить Антонелли к первому сезону в Формуле-1

На Гран-при Италии в боксах команд появился неожиданный гость - это Кими Райкконен впервые за долгое время встретился со старыми знакомыми.

Чемпион мира 2007 года обсудил то, что в 2025 году на стартовой решетке Формулы-1 снова появится Кими, но это будет Андреа Кими Антонелли.

"Да, я слышал это. Когда мы здесь оказались, кто-то сказал, что они (Мерседес) объявили об этом. Это замечательно".

"В следующем году будет много новых лиц, много новых пилотов будут выступать в Ф1. Это отлично для спорта. Также здорово, что в чемпионате снова будет выступать итальянец. Это хорошо для всех", - цитирует Райкконена официальный сайт Ф1.

Источник: Getty Images

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"Я уверен, что Мерседес знает, как сделать так, чтобы он (Антонелли) был готов. Конечно, в эти дни у них есть симуляторы. Когда я начинал, не было никаких симуляторов, ты просто запрыгивал в болид и сразу же ехал".

"Думаю, сейчас куда проще попасть в Формулу-1. Конечно, ты можешь проводить много тестов и быть готовым. Я желаю им (новичкам) и всем остальным всего самого наилучшего".

Напомним, что Кими Райкконен завершил карьеру после сезона 2021 года. Сейчас он помогает своему сыну Робину пойти по пути гонщика, выступая в роли его механика.

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