Ред Булл планирует привезти обновленный болид на Гран-при США

Команде придется на время оставить разработку болида 2025 года, чтобы исправить проблемы.

Ред Булл собирается привезти обновленный болид на будущий Гран-при США, сообщает Formu1a.uno.

По информации источника, обновления в основном будут касаться днища болида.

Австрийский коллектив был вынужден перенести некоторые ресурсы с разработки машины 2025 года (RB21) обратно на развитие машины 2024 года (RB20) из-за возникших проблем.

Это замедлит развитие RB21, но "быки" готовы пойти на данный шаг, чтобы не перенести все проблемы RB20 на новый болид.

Гран-при США состоится сразу после месячного перерыва в октябре. До этого момента пройдут еще две гонки (в Баку и Сингапуре).

Ранее появилась информация, что Феррари пыталась переманить гоночного инженера Макса Ферстаппена.

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