Президент ФИА: Все делают деньги на нас, но мы никогда не получаем признания

Президент ФИА Мохаммед Бен Сулайем считает, что Федерация не получает должного признания.

Сулайем указал, что в то время, как ФИА занимается решением проблем, все стараются сделать на этом деньги.

"Мы никогда не получаем признания. Невозможно. Мы получаем только мусор. Если посмотреть, все делают деньги на ФИА, только не сама ФИА. Все получают признание, только не ФИА", - приводит слова Сулайема Motorsport.

"Когда я вступил в должность, наши текущие операционные расходы составляли минус 20 миллионов. Почему? Потому что у нас есть доходы, как у всех. Но посмотрите на промоутеров... Они молодцы, и я их поздравляю, они достаточно умны, чтобы делать это".

Источник: Getty Images

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"Но я буду очень, очень честен, как всегда. Liberty Media проделала огромную работу по преобразованию Формулы-1. Если бы вы сказали мне, что если бы я мог вернуться в прошлое, я бы отменил (это)? Ни в коем случае. Я бы не стал ничего отменять, но я бы сделал так, чтобы ФИА была с ними на равных".

"Они хорошие промоутеры, это так. Если вы спросите меня сегодня: есть ли кто-то, кто способен на столько же, сколько они? Я вижу, что нет. Я поддерживаю их в том, что они делают. ФИА работает с ними наилучшим образом".

Но регламент и контроль относятся к ФИА. Пусть каждый делает деньги. Пусть гонщики веселятся, гоняются безопасно и делают деньги. Пусть руководители команды зарабатывают больше денег – так и происходит. Но ФИА никогда не получает признания. Невозможно.

Напомним, что недавно ФИА начала бороться с нецензурной лексикой в Формуле-1, из-за чего уже успел пострадать Макс Ферстаппен.

Тот в ответ сказал, что подобные события лишь приближают его к уходу из Ф1, а советник Ред Булл Гельмут Марко заверил, что нидерландец не шутит и не блефует.

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