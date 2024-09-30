Альпин отказался от использования собственных силовых установок с 2026 года
Команда Формулы-1 Альпин объявила о планах так называемого проекта трансформации "Hypertech", который будет включать прекращение работы подразделения по разработке силовых установок в конце 2025 года, сообщает официальный сайт Ф1.
Программа Альпин в Ф1 разделена на два завода: подразделение, специализирующееся на шасси (Энстоун, Великобритания), и подразделение, ориентированное на двигатели (Вири-Шатийон, Франция).
Согласно изменениям, база Вири-Шатийон, которая занимается проектированием и производством двигателей с 1970-х годов, когда Рено присоединился к Ф1, больше не будет заниматься двигателями.
Таким образом, Энстоун станет центром Альпин в Ф1. Там же будут работать с двигателями, которые команда будет получать от одного из производителей.
С высокой долей вероятности, французский коллектив станет клиентской командой с моторами Мерседес.
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