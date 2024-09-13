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Автоспорт

Алонсо опасается, что у него "нет времени", чтобы извлечь выгоду из влияния Ньюи на Астон Мартин

Тем не менее, 43-летний гонщик очень рад, что он помог команде переманить технического директора Ред Булл.
Сегодня, 13:36
Фернандо Алонсо / Getty Images
Фернандо Алонсо / Getty Images

Пилот Астон Мартин Фернандо Алонсо рассказал, что он сыграл определенную роль в том, чтобы переманить технического директора Ред Булл Эдриана Ньюи.

Но в то же самое время 43-летний испанец считает, что, возможно, у него не будет времени, чтобы воспользоваться влиянием британского инженера при разработке болида.

"Это была позитивная неделя для команды с объявлением Ньюи. Он станет отличным дополнением к команде. Я считаю, что Астон Мартин — это в некотором смысле команда будущего", - цитирует Нандо Motorsport.

"В ближайшие несколько месяцев нас ждут неплохие дела. Шаг за шагом мы все должны добиться первой победы в гонке и, надеюсь, в будущем бороться за чемпионство".

"Я осознаю, что это требует времени, а у меня его в каком-то смысле нет. Но я расслаблен и наслаждаюсь путешествием".

Источник: Getty Images

Алонсо рассказал, что беседовал с Ньюи во время уик-энда Исторического Гран-при Монако, где британец участвовал в гонках на Lotus 49B 1968 года.

"Я написал ему, как, наверное, и все, кто хотел с ним поработать. Я видел его на Историческом Гран-при Монако, и там мы болтали полчаса".

"Мы все пытались его убедить. И я думаю, что в конечном итоге Лоуренс (Стролл) и его видение, новый завод и то, что Астон Мартин хочет в будущем, а также Хонда, вероятно, были ключевыми факторами".

Когда его попросили прояснить свое будущее, двукратный чемпион мира сказал: "Я буду гонять в 2026 году. После 2026 года я буду гонять. Или в Формуле-1, или в других сериях".

"Если я не буду выступать в Ф1, то каким-то образом буду в команде Астон Мартин. Так что, надеюсь, меня ждет блестящее будущее".

Ранее пилот Ред Булл Макс Ферстаппен заявил, что он вполне возможно воссоединится с Эдрианом Ньюи в будущем. И возможно это произойдет через несколько лет в Астон Мартин.

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