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Жак Вильнев похвалил Сайнса за выбор в пользу Уильямс, а не Ауди

У чемпиона мира 1997 года есть свои мысли на этот счет.
Сегодня, 13:30
Жак Вильнев / Getty Images
Жак Вильнев / Getty Images

По ходу этого сезона у пилота Феррари Карлоса Сайнса было несколько вариантов продолжения карьеры.

В итоге испанец принял решение подписать контракт с Уильямс, что одобрил чемпион мира 1997 года в составе британской команды Жак Вильнев.

"Карлос быстр, у него большой опыт и он умеет работать с командой. Он умный", - цитирует канадца Planet F1.

"Он станет очень хорошим и необходимым приобретением для Уильямс. Это был очень хороший ход Джеймса Воулза (руководителя команды)".

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"Это также пойдет на пользу Сайнсу. Другие его варианты того не стоили. Альпин бросается из стороны в сторону, а Ауди, вероятно, никогда бы не привела его к чему-то особенному".

Ранее руководитель Мерседес Тото Вольфф признался, что он больше не будет "флиртовать" с Максом Ферстаппеном.

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Жак Вильнев похвалил Сайнса за выбор в пользу Уильямс, а не Ауди
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