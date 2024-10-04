Жак Вильнев похвалил Сайнса за выбор в пользу Уильямс, а не Ауди

У чемпиона мира 1997 года есть свои мысли на этот счет.

По ходу этого сезона у пилота Феррари Карлоса Сайнса было несколько вариантов продолжения карьеры.

В итоге испанец принял решение подписать контракт с Уильямс, что одобрил чемпион мира 1997 года в составе британской команды Жак Вильнев.

"Карлос быстр, у него большой опыт и он умеет работать с командой. Он умный", - цитирует канадца Planet F1.

"Он станет очень хорошим и необходимым приобретением для Уильямс. Это был очень хороший ход Джеймса Воулза (руководителя команды)".

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"Это также пойдет на пользу Сайнсу. Другие его варианты того не стоили. Альпин бросается из стороны в сторону, а Ауди, вероятно, никогда бы не привела его к чему-то особенному".

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