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Вольфф: Настало время перестать "флиртовать" с Ферстаппеном

У Мерседес уже сформировалась пара пилотов на 2025 год.
Сегодня, 12:50
Тото Вольфф / Getty Images
Тото Вольфф / Getty Images

Руководитель Мерседес Тото Вольфф заявил, что пришла пора прекратить заигрывать с пилотом Ред Булл Максом Ферстаппеном.

Такая смена настроения связана с тем, что у немецкого коллектива уже определилась пара пилотов, которые будут выступать в 2025 году.

"Мы сидим сложа руки. Думаю, я уже высказывал это раньше, и у нас есть аналогичная точка зрения со стороны Макса: вы должны доверять своим гонщикам или своей команде", - приводит слова австрийца Motorsport.

"Вам нужно оказать ему максимальную поддержку, чтобы добиться успеха. И только если дела пойдут совсем не так, вы рассмотрите другие возможности".

Источник: Getty Images

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Вольфф сравнил попытки переманить Ферстаппена с флиртом во время того, когда у вас все еще есть отношения с другим человеком.

"Для меня это все равно, что флиртовать на улице, пока вы налаживаете свои отношения. Это не работает, я не флиртую на улице".

"Только если я хочу перемен или рассматриваю возможность перемен, я буду искать разговора. И то же самое с его стороны. Я думаю, в этом наши ценности совпадают".

Напомним, что в следующем сезоне в составе Мерседес будут выступать Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли, который заменит Льюиса Хэмилтона, уходящего в Феррари.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес Ред Булл Тото Вольфф Макс Ферстаппен

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