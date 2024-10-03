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Мик Шумахер вернулся за руль болида Формулы-1

Сын великого Михаэля Шумахера принял участие в тестах шин Пирелли.
Вчера, 23:06
Мик Шумахер / Getty Images
Мик Шумахер / Getty Images

Мик Шумахер вернулся за руль болида Формулы-1 в рамках тестов шин Пирелли для влажной погоды, сообщает официальный сайт Ф1.

Тесты начались во вторник, 1 октября, на трассе Маньи-Кур во Франции в рамках разработки шин следующего года.

Выступление немца было сокращено после того, как условия оказались слишком трудными для продолжения тестов.

Всего сын Михаэля Шумахера проехал 29 кругов на болиде Мерседес нынешнего сезона (W15). Его лучшее время составило 1 минуту 39,172 секунды.

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Тесты продолжились на следующий день, но место Шумахера занял Джордж Расселл. Несмотря на дождь, британец провел сессию целиком, работая с дождевыми и промежуточными шинами. 

Действующий пилот "серебряных стрел" проехал 86 кругов, а его результат превзошел результат Шумахера - 1 минута 28,428 секунды.

 

Еще одна тестовая сессия пройдет на следующей неделе, 8-9 октября, на трассе Муджелло в Италии, где с шинами 2025 года поработают Феррари и Ред Булл.

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