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Автоспорт

Сайнс назвал свою цель на последние шесть гонок в Феррари

Испанец хочет напоследок оставить приятное впечатление о себе.
Вчера, 21:12
Карлос Сайнс / Getty Images
Карлос Сайнс / Getty Images

У Карлоса Сайнса осталось всего шесть Гран-при и три спринта в составе Феррари. По окончанию сезона-2024 испанский гонщик покинет Скудерию и перейдет в Уильямс.

За неполные четыре года в итальянской команде Сайнс завоевал три победы, включая дебютную в карьере. Карлос надеется, что до конца сезона он сможет выиграть с Феррари еще одну гонку.

"Очевидно, что для меня на первом месте стоит задача попытаться победить с Феррари хотя бы еще раз, прежде чем я уйду", - приводит слова Сайнса официальный сайт Формулы-1.

"Я думаю об этом не потому, что ухожу из Феррари в конце года, а потому, что всегда стараюсь выиграть каждую гонку, в которой участвую. Осталась треть сезона. Это довольно много, если подумать, и впереди три спринта, еще много гонок".

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Ранее чемпион мира 1996 года Дэймон Хилл выделил напарника Карлоса Сайнса в качестве того, кто в будущем мог бы выиграть чемпионский титул.

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