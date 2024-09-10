Астон Мартин подписал конструктора, который работал в Ред Булл

Астон Мартин официально объявила о сотрудничестве с конструктором Эдрианом Ньюи.

Стороны заключили долгосрочное соглашение.

Специалист приступит к работе 1 марта 2025 года.

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65-летний Ньюи с 2006 года работал в Ред Булл, с которым выиграл 7 личных титулов и 6 раз побеждал в Кубке конструкторов.

Напомним, что Эдриае покинул Ред Булл в начале мая текущего года.

Ранее стали известны условия контракта Ньюи с Астон Мартин.

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