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Автоспорт

Известны условия контракта Ньюи с Астон Мартин

На следующей неделе состоится пресс-конференция, во время которой будет объявлено об их сотрудничестве.
Сегодня, 16:54
Эдриан Ньюи / Getty Images
Эдриан Ньюи / Getty Images

Ведущий автоконструктор Формулы-1 Эдриан Ньюи присоединится к Астон Мартин в следующем году.

Источник в Астон Мартин сообщил BBC Sport, что Ньюи взял на себя долгосрочные обязательства перед командой и заключил пятилетний контракт на сумму до 30 миллионов фунтов стерлингов в год, включая бонусы и надбавки.

О сделке будет объявлено на пресс-конференции, организованной британской командой на базе Формулы-1 в Сильверстоуне во вторник, 10 сентября.

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Ньюи, который в апреле договорился о досрочном расторжении контракта с Ред Булл, приступит к работе в начале марта 2025 года.

Ранее стало известно, что Ред Булл привезет на будущий Гран-при США обновленный болид.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Астон Мартин Эдриан Ньюи

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