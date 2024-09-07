Известны условия контракта Ньюи с Астон Мартин
Ведущий автоконструктор Формулы-1 Эдриан Ньюи присоединится к Астон Мартин в следующем году.
Источник в Астон Мартин сообщил BBC Sport, что Ньюи взял на себя долгосрочные обязательства перед командой и заключил пятилетний контракт на сумму до 30 миллионов фунтов стерлингов в год, включая бонусы и надбавки.
О сделке будет объявлено на пресс-конференции, организованной британской командой на базе Формулы-1 в Сильверстоуне во вторник, 10 сентября.
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Ньюи, который в апреле договорился о досрочном расторжении контракта с Ред Булл, приступит к работе в начале марта 2025 года.
Ранее стало известно, что Ред Булл привезет на будущий Гран-при США обновленный болид.
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