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Леклер: Вассер взял на себя роль баланса в Феррари, он многое поменял

Гонщик полностью доверяет своему руководителю и верит в то, что он делает.
Сегодня, 15:44
Шарль Леклер и Фредерик Вассер / Getty Images
Шарль Леклер и Фредерик Вассер / Getty Images

Пилот Феррари Шарль Леклер во время подкаста Формулы-1 "Beyond The Grid" рассказал, как Фредерик Вассер повлиял на команду.

Француз занимает пост руководителя Скудерии полтора года, но, по мнению Шарля, Вассеру хватило и этого, чтобы привнести значительные изменения.

"Сейчас многое изменилось. Феррари - такая огромная команда с такой богатой историей, что сделать что-то подобное - не самая простая задача", - цитирует Леклера официальный сайт Формулы-1.

"Есть некоторые основные ценности Феррари, которые никогда не изменятся. Они и не должны никогда меняться, потому что ценность страсти - это то, что в такой степени вы найдете только в Феррари, и это что-то совершенно невероятное".

"В то же время, в некоторые трудные моменты она может укусить, потому что страсть также означает эмоции. И иногда, когда все идет очень плохо, это может повлиять на людей внутри команды больше, чем в любой другой команде. Но это также заставляет людей выкладываться на 200%, чтобы сделать все возможное для выхода команды из сложных моментов".

Источник: Getty Images

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Говоря о том, в чем Вассер особенно преуспел, Леклер отметил его способность понять, как извлечь максимум пользы из каждого, а также обеспечить сбалансированную перспективу как в хорошие, так и в плохие времена.

"Я думаю, Фред изменил несколько вещей, которые действительно сильно изменили ситуацию".

"Во-первых, он старается понять каждого человека в команде, разобраться в ситуации и поставить их в наилучшие условия, чтобы извлечь максимум из каждого. Это, безусловно, одна из самых сильных сторон Фреда".

"Другая вещь заключается в том, что я чувствую, что он всегда действует как баланс в команде. Когда вы проводите действительно хорошую гонку, все чувствуют себя так хорошо, все такие счастливые". 

"Но Фред всегда балансирует, говоря: "Да, это здорово, но теперь давайте немного успокоимся, потому что это только одна гонка, а у нас еще много гонок". И точно так же в плохие моменты, когда все чувствуют себя подавленными, Фред всегда рядом, чтобы дать нам позитив в сложной ситуации, чтобы мотивировать всех".

Он очень эмоционален, и это очень хорошо для такой команды, как Феррари. Это то, что нужно в Феррари, так что я полностью уверен в себе и полностью доверяю тому, что делает Фред.

После 16 гонок сезона-2024 Феррари занимает третье место в Кубке конструкторов, имея 407 очков. Скудерия отстает от Ред Булл, лидера чемпионата, на 39 баллов.

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