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Автоспорт

Алонсо предположил, почему в Формуле-1 стало меньше аварий и появлений машины безопасности

По мнению двукратного чемпиона мира, проблема заключается в современных болидах.
Сегодня, 11:07
Фернандо Алонсо / Getty Images
Фернандо Алонсо / Getty Images

Последние девять Гран-при Формулы-1 сезона-2024 прошли без выезда на трассу машины безопасности.

Это произошло впервые с периода Гран-при Венгрии-2003 - Гран-при Испании-2004. В то же самое время впервые в истории Гран-при Сингапура обошлось без машины безопасности.

Хотя этому нет очевидного объяснения, пилот Астон Мартин Фернандо Алонсо намекнул, что в этом виноваты характеристики современных болидов с граунд-эффектом.

"Этими машинами нелегко управлять, но я думаю, что их проблема заключается в том, чтобы выжать из них 100%", - цитирует испанца Motorsport.

"Если вы едете на 90% возможностей, то иногда оказываетесь быстрее. Вы не выходите за пределы, и тогда все рушится. Так что иногда езда на 90% - это быстро".

Источник: Getty Images

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Нандо считает, что характеристики нынешних машин могут сильно запутать, когда их доводят до предела - что и происходит в квалификации.

"Баку был очень хорошим примером. В первом сегменте я был 15-м, когда у Ландо (Норриса) возникли проблемы. Если бы не это, я бы стартовал 16-м. Через семь минут я поставил другой комплект шин и стал пятым во втором сегменте. Я прибавил около 1,1 секунды. Но ехал я так же".

"Я тормозил в тех же точках, подготовка не менялась. Но я смог снять 1,1 секунды с прошлого результата. А у некоторых все было наоборот: они были очень быстры в первом сегменте, но очень медленны во втором. И иногда мы не находим объяснений, когда мы быстры, когда медленны и почему".

"Если вдаваться в детали и учитывать неограниченное количество датчиков, которые есть в машине, мы можем заметить небольшие различия, когда машина медленно едет. Мы ставим машину в разные положения, что, возможно, ее просто не устраивает, и все в таком духе".

"Поэтому иногда в гонках, когда мы все едем на 90%, заботимся о шинах, экономим топливо и прочее, мы не видим слишком много проблем и не видим слишком много машин безопасности или аварий".

Машины становятся счастливее, когда вы едете на такой скорости. Это немного противоречит инстинкту гонщика, который заключается в том, что вы ставите новую резину, выезжаете на квалификацию и едете на 110%, если можете. Но с этой машиной вам иногда приходится подстраиваться.

Ранее стало известно, что поставщик шин Пирелли добавит еще один комплект в следующем сезоне.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фернандо Алонсо Астон Мартин

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