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Автоспорт

Норрис: Когда я надеваю шлем, я всех ненавижу

Пилот заявил, что дружеские отношения не мешают ему на трассе.
Сегодня, 20:31
Ландо Норрис / Getty Images
Ландо Норрис / Getty Images

Пилот Макларен Ландо Норрис заявил, что дружеские отношения с другими гонщиками не мешают ему бороться на трассе.

Напомним, что британца часто упрекают в том, что у него слишком хорошие отношения с другими пилотами, а потому за рулем Ландо не борется в полную силу.

Однако пилот в очередной раз опроверг эти слухи, заявив, что друзей наоборот еще сильнее хочется побеждать.

"Как только надеваю шлем, я всех ненавижу. Это не меняется.

Многие думают, что, если я с кем-то лажу или, не знаю, играю в видеоигры, то вы всегда лучшие друзья в жизни, чем бы ни занимались. Это просто чушь.

Мы это делаем. У нас схожие интересы. Мы вместе играем в падел, все такое. И мне нравится Макс как человек – я считаю, что он очень искренний парень. Но это ничего не меняет в гонках.

Пожалуй, тебе хочется больше победить на треке тех, с кем ладишь вне трека. Многие думают по-другому. Они считают так: если вы друзья, то боретесь слишком мягко на трассе. Полагаю, все как раз наоборот", - приводит слова Норриса The Athletic.

Ранее также Хюлькенберг выделил команду, которая может вскоре добиться большого прогресса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ландо Норрис

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