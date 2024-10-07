Хюлькенберг: В ближайшие годы Хаас может стать реальной силой в Формуле-1

Если это и произойдет, то уже без участия немецкого гонщика.

Нико Хюлькенберг верит, что нынешние вложения Хаас помогут ему стать конкурентоспособным в ближайшие годы..

Американский коллектив занимается увеличением численности персонала и развитием своих объектов на британской базе в Брэнбери.

"Я думаю, что сейчас команда настроена очень хорошо. Это рабочая организация, и я думаю, что мы доказали это в некоторой степени в этом году, когда произошли изменения за зиму", - приводит слова немца Motorsport.

"Это также всегда зависит от многих других факторов. С коммерческой точки зрения - какие у них партнеры, каков бюджет, каковы ресурсы? Это, безусловно, ключевой элемент в подобном вопросе. И я не знаю, что будет дальше, что здесь произойдет".

Источник: Getty Images

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"Но я слышал, что у команды есть еще несколько интересных проектов, которые, я думаю, только помогут им. И я думаю, что Хаас будет серьезной силой в ближайшие годы, особенно в следующем году, потому что регламент останется тем же".

"2026 год - это неизвестность для всех, но самое интересное, что 2026 год - это белый лист бумаги, и это делает его таким интересным для всех, кто может сделать работу лучше, чем другие команды, и выделиться".

Напомним, что нынешний сезон станет для Нико Хюлькенберга последним в составе Хаас. В следующем сезоне 37-летний гонщик будет выступать за Заубер.

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