Марко: На будущее Ред Булл будет рассматривать своих юниоров, а не Расселла

Не так давно руководитель Ред Булл Кристиан Хорнер заявил, что его команда может рассмотреть возможность подписать Джорджа Расселла, когда завершится его контракт с Месредес.

Это было своеобразным ответом на "заигрывания" руководителя немецкого коллектива Тото Вольффа с Максом Ферстаппеном.

Однако советник "быков" Гельмут Марко решил закрыть этот вопрос, заявив, что 26-летний британец их не интересует.

"Джордж Расселл в квалификации находится на одном уровне с Льюисом Хэмилтоном, если не быстрее. Но он связан с Мерседес, и сейчас мы фокусируемся на наших юниорах", - цитирует Марко Motorsport.

"Посмотрите на Франко Колапинто: он был относительно неопытен и не очень успешен в младших сериях. Хотя надо сказать, что у него никогда не было лучших команд. Но какие невероятные результаты он сейчас демонстрирует".

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"А теперь посмотрим, на что способны наши юниоры или даже Юки Цунода. Его тоже можно назвать юниором".

Ранее Кристиан Хорнер рассказал о желании Гельмута Марко заменить Даниэля Риккардо на Лиама Лоусона куда раньше, чем это на самом деле произошло.

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