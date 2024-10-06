Марко: На будущее Ред Булл будет рассматривать своих юниоров, а не Расселла
Не так давно руководитель Ред Булл Кристиан Хорнер заявил, что его команда может рассмотреть возможность подписать Джорджа Расселла, когда завершится его контракт с Месредес.
Это было своеобразным ответом на "заигрывания" руководителя немецкого коллектива Тото Вольффа с Максом Ферстаппеном.
Однако советник "быков" Гельмут Марко решил закрыть этот вопрос, заявив, что 26-летний британец их не интересует.
"Джордж Расселл в квалификации находится на одном уровне с Льюисом Хэмилтоном, если не быстрее. Но он связан с Мерседес, и сейчас мы фокусируемся на наших юниорах", - цитирует Марко Motorsport.
"Посмотрите на Франко Колапинто: он был относительно неопытен и не очень успешен в младших сериях. Хотя надо сказать, что у него никогда не было лучших команд. Но какие невероятные результаты он сейчас демонстрирует".
Читай также: Руководитель Уильямс: Колапинто заслуживает места в Формуле-1, у нас или в другой команде
"А теперь посмотрим, на что способны наши юниоры или даже Юки Цунода. Его тоже можно назвать юниором".
Ранее Кристиан Хорнер рассказал о желании Гельмута Марко заменить Даниэля Риккардо на Лиама Лоусона куда раньше, чем это на самом деле произошло.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!