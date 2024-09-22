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Автоспорт

Хорнер намекнул, что Ред Булл может нацелиться на подписание Расселла

"Быки" нашли, чем ответить Мерседес на попытки переманить Макса Ферстаппена.
Сегодня, 16:20
Джордж Расселл / Getty Images
Джордж Расселл / Getty Images

Еще до старта сезона-2024 стало известно о попытках Мерседес переманить пилота Ред Булл Макса Ферстаппена.

И в то время, как "серебряные стрелы" поставили на паузу свой план, австрийская команда решила ответить подобным ходом, о чем рассказал руководитель "быков" Кристиан Хорнер.

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Он признался, что Ред Булл будет рассматривать опции на 2026 год исходя не только из тех пилотов, которые находятся в их системе.

"Мы не боимся выходить за рамки. Контракт Джорджа Рассела (с Мерседес) истекает в конце следующего года. Было бы глупо не принять это во внимание. Есть и другие гонщики, талантливые гонщики, у которых тоже закончится контракт", - цитирует Хорнера официальный сайт Формулы-1.

Напомним, что в следующем сезоне напарником Джорджа Расселла станет юный Андреа Кими Антонелли. А вот имя напарника Макса Ферстаппена до сих пор не подтверждено.

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