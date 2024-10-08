Пирелли добавит новый комплект шин в следующем сезоне

Пирелли намерена ввести новый комплект шин в следующем сезоне, утверждает AMuS.

К текущим составам шин С1-С5 добавится еще один - самый мягкий C6.

Так производитель отреагировал на увеличивающееся число гоородских трасс, где большинство пилотов предпочитают наиболее мягкий комплект.

Прототипы пилоты смогут опробовать уже на Гран-при Мехико. Продолжительность первой практики будет увеличена ради тестирования шин на сезон-2025.

Пилоті полуцчат обновленные комплекты С4 и С5, а также несколько совершенно новых С6.

Ранее также Норрис опроверг, что дружеские отношения мешают ему на трассе.

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