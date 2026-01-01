iSport.ua
Джошуа выписали из больницы после автомобильной аварии, в которой погибли его тренеры

Британский экс-чемпион пока продолжит восстановление в своем доме в Нигерии.
Сегодня, 16:59       Автор: Игорь Мищук
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа был выписан из больницы после автокатастрофы в Нигерии, в которой погибли два его близких друга и тренера.

Как сообщает Sky News, врачи признали состояние спортсмена достаточно удовлетворительным, чтобы он продолжил реабилитацию вне медицинского учреждения.

Читай также: "Держись, чемпион": Усик обратился к Джошуа по поводу гибели его тренеров

После выписки британский боксер продолжит восстановление в своем доме в Нигерии.

Также сообщается, что Джошуа с матерью уже посетили похоронное бюро в Лагосе, чтобы отдать дань уважения двум его погибшим друзьям перед репатриацией их тел в Великобританию.

Напомним, что ДТП случилось 29 декабря в Нигерии. Автомобиль, в котором находился Джошуа, врезался в грузовик, стоявший на обочине, вследствие чего погибли тренеры британца Сина Гами и Роберт Латц. Сам боксер отделался небольшими повреждениями.

