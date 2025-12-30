iSport.ua
"Держись, чемпион": Усик обратился к Джошуа по поводу гибели его тренеров

Украинский боксер выразил соболезнование своему бывшему сопернику.
Сегодня, 18:55       Автор: Игорь Мищук
Энтони Джошуа и Александр Усик / Getty Images
Энтони Джошуа и Александр Усик / Getty Images

Обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик отреагировал на аварию, в которую попал экс-чемпион Энтони Джошуа и в которой погибли его тренеры.

У себя в Instagram украинский боксер высказал соболезнования и слова поддержки.

Читай также: Экс-чемпион мира попал в смертельное ДТП

"Это невероятная потеря. Сина и Латц были двумя невероятными людьми, которые были не только частью команды Джошуа, но и его друзьями.

Мои искренние соболезнования их семьям, близким и всем, кто их знал.

Энтони, желаю тебе скорейшего выздоровления. Держись, чемпион", - написал Усик.

Напомним, что ДТП случилось накануне в Нигерии. Автомобиль, в котором находился Джошуа, врезался в грузовик, стоявший на обочине, вследствие чего погибли тренеры британца Сина Гами и Роберт Латц. Сам боксер отделался небольшими повреждениями.

