"Держись, чемпион": Усик обратился к Джошуа по поводу гибели его тренеров
Обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик отреагировал на аварию, в которую попал экс-чемпион Энтони Джошуа и в которой погибли его тренеры.
У себя в Instagram украинский боксер высказал соболезнования и слова поддержки.
"Это невероятная потеря. Сина и Латц были двумя невероятными людьми, которые были не только частью команды Джошуа, но и его друзьями.
Мои искренние соболезнования их семьям, близким и всем, кто их знал.
Энтони, желаю тебе скорейшего выздоровления. Держись, чемпион", - написал Усик.
Напомним, что ДТП случилось накануне в Нигерии. Автомобиль, в котором находился Джошуа, врезался в грузовик, стоявший на обочине, вследствие чего погибли тренеры британца Сина Гами и Роберт Латц. Сам боксер отделался небольшими повреждениями.
