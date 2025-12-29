Экс-чемпион мира попал в смертельное ДТП

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (29-4, 26 KO) попал в ДТП.

Это произошло в Нигерии, куда британец отправился в отпуск.

По сообщениям, внедорожник с Джошуа и еще несколькими пассажирами врезался в грузовик, выехав на встречную полосу.

В итоге погибли два человека, однако сам боксер отделался лишь незначительными повреждениями.

🚨DEVELOPING STORY



Anthony Joshua reportedly involved in a car crash in Ogun State. pic.twitter.com/BSr9ANgpH6 — @𝗼𝗻𝗲𝗷𝗼𝗯𝗹𝗲𝘀𝘀𝗯𝗼𝘆 (@OneJoblessBoy) December 29, 2025

Ранее также BoxingScene назвал лучшего боксера 2025 года.

