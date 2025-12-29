iSport.ua
Кроуфорд признан лучшим боксером года по версии BoxingScene

Легендарный экс-абсолют в трех дивизионах удостоился признания.
Сегодня, 10:39       Автор: Игорь Мищук
Теренс Кроуфорд / Getty Images
Теренс Кроуфорд / Getty Images

Авторитетное издание BoxingScene назвало лучшего боксера по итогам 2025 года.

Победу в номинации одержал бывший, но на данный момент единственный абсолютный чемпион мира в трех дивизионах Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО).

Читай также: "Это конец одного боя и начало другого": Кроуфорд высказался о завершении карьеры

В 2025 году Кроуфорд провел только один бой. Американский боксер поднялся на две весовые категории и в сентябре одержал победу единогласным решением судей в поединке с бесспорным чемпионом суперсреднего дивизиона Саулем Альваресом, отобрав у него титулы.

Также в тройку лучших от BoxingScene по итогам 2025 года попали Джесси Родригес и Наоя Иноуэ. Кроме того, упоминания в номинации удостоились Давид Бенавидес, Дмитрий Бивол, Девин Хэйни, Дзунто Накатани и Фабио Уордли.

Напомним, что Кроуфорд в начале декабря потерял статус абсолютного чемпиона суперсреднего веса после того, как WBC отобрал у него свой пояс, а вскоре американский боксер объявил о завершении карьеры.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Теренс Кроуфорд

