Теренс Кроуфорд объявил о завершении карьеры

Абсолют трех дивизионов отметил, что ему больше нечего доказывать.
Сегодня, 08:35       Автор: Игорь Мищук
Теренс Кроуфорд / Getty Images
Теренс Кроуфорд / Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира в трех весовых категориях Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) объявил о завершении профессиональной карьеры.

О своем решении повесить перчатки на гвоздь непобежденный 38-летний американский боксер сообщил у себя в Instagram, отметив, что уже все всем доказал.

Читай также: "Ублюдок": Кроуфорд набросился с критикой на президента WBC из-за лишения титула

"Ухожу великим, не имея больше что доказывать", - написал лидер рейтинга P4P.

За свою карьеру Кроуфорд становился чемпионом мира в пяти весовых категориях, а также первым в истории абсолютом в трех дивизионах в эпоху четырех поясов.

Свой последний бой американец провел в сентябре 2025 года, одолев единогласным решением судей Сауля Альвареса и отобрав у него звание бесспорного чемпиона в суперсреднем весе.

Отметим, что недавно Кроуфорд потерял статус абсолюта после того, как WBC отобрал у него свой титул.

