Теренс Кроуфорд объявил о завершении карьеры
Бывший абсолютный чемпион мира в трех весовых категориях Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) объявил о завершении профессиональной карьеры.
О своем решении повесить перчатки на гвоздь непобежденный 38-летний американский боксер сообщил у себя в Instagram, отметив, что уже все всем доказал.
"Ухожу великим, не имея больше что доказывать", - написал лидер рейтинга P4P.
За свою карьеру Кроуфорд становился чемпионом мира в пяти весовых категориях, а также первым в истории абсолютом в трех дивизионах в эпоху четырех поясов.
Свой последний бой американец провел в сентябре 2025 года, одолев единогласным решением судей Сауля Альвареса и отобрав у него звание бесспорного чемпиона в суперсреднем весе.
Отметим, что недавно Кроуфорд потерял статус абсолюта после того, как WBC отобрал у него свой титул.
