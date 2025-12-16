iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Челси резервом вырвал победу у Кардиффа в Кубке лиги

Мареске пришлось выпускать игроков основы.
Вчера, 23:58       Автор: Андрей Безуглый
Челси / Getty Images
Челси / Getty Images

Во вторник, 16 декабря, Челси отправился в гости к Кардиффу в рамках четвертьфинала Кубка английской лиги.

В первом тайме хозяева неплохо справлялись с резервным составом "синих" и местами даже были ближе к голу. Но на перерыв команды ушли при ничейном счете.

Во втором тайме Мареска сделал ряд замен, и лондонцы наконец начали всерьез угрожать воротам. И на 57-й минуте идея сработала, вышедший Гарначо наконец открыл счет.

Тем не менее за 15 минут до конца основного времени Кардифф вернул интригу в игру, сравняв счет, не ненадолго. Через несколько минут Нету снова вывел Челси вперед, а в компенсированное время Гарначо оформил дубль и поставил точку в матче.

Кардифф - Челси 1:3
Голы: Тернбулл, 75 - Гарначо, 57, 90+3, Нету, 82

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси

Статьи по теме

МЮ и тройка лондонских клубов поборются за хавбека из Лиги 1 МЮ и тройка лондонских клубов поборются за хавбека из Лиги 1
Проигрыш Эвертона не помешал Миколенко получить хорошую оценку Проигрыш Эвертона не помешал Миколенко получить хорошую оценку
Челси одержал верх над Эвертоном Челси одержал верх над Эвертоном
Челси – Эвертон. Сыграет ли с первых минут Миколенко? Челси – Эвертон. Сыграет ли с первых минут Миколенко?

Видео

ТОП-10 моментов НБА: блок-шот на Адебайо и данк через Вайта
ТОП-10 моментов НБА: блок-шот на Адебайо и данк через Вайта

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Норвегия одержала победу в мужской эстафете, женщины закроют этап в Хохфильцене пасьютом
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей украинкой, Калинина взлетела вверх после Лиможа
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от преследователей
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования в Хохфильцене
просмотров

Последние новости

Европа00:25
Барселона легко прошла в следующий этап Кубка Испании
Вчера, 23:58
Европа23:58
Челси резервом вырвал победу у Кардиффа в Кубке лиги
Киберспорт23:22
Команда Зинченко объявила об открытии академии
Европа22:45
Тер Штеген вернулся на поле спустя полгода
ЧМ-202621:58
ФИФА ввела новые бюджетные билеты на ЧМ-2026
Другие20:58
Перуджа Плотницкого с победы стартовала на клубном ЧМ
Футбол20:10
ФИФА назвала символическую сборную года
Европа19:58
МЮ и тройка лондонских клубов поборются за хавбека из Лиги 1
Футбол19:53
Энрике - лучший тренер года по версии ФИФА
Футбол19:45
Дембеле - лучший игрок года по версии FIFA
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK