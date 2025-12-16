Челси резервом вырвал победу у Кардиффа в Кубке лиги

Во вторник, 16 декабря, Челси отправился в гости к Кардиффу в рамках четвертьфинала Кубка английской лиги.

В первом тайме хозяева неплохо справлялись с резервным составом "синих" и местами даже были ближе к голу. Но на перерыв команды ушли при ничейном счете.

Во втором тайме Мареска сделал ряд замен, и лондонцы наконец начали всерьез угрожать воротам. И на 57-й минуте идея сработала, вышедший Гарначо наконец открыл счет.

Тем не менее за 15 минут до конца основного времени Кардифф вернул интригу в игру, сравняв счет, не ненадолго. Через несколько минут Нету снова вывел Челси вперед, а в компенсированное время Гарначо оформил дубль и поставил точку в матче.

Кардифф - Челси 1:3

Голы: Тернбулл, 75 - Гарначо, 57, 90+3, Нету, 82

