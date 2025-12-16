iSport.ua
ФИФА ввела новые бюджетные билеты на ЧМ-2026

Организация отреагировала на критику.
ФИФА ввела дополнительную категорию билетов на матчи ЧМ-2026, сообщает The Times.

Напомним, что самые дешевые билеты на финал ЧМ начинались от четырех тысяч долларов. Это вызвало огромную критику со стороны болельщиков.

Тем не менее организация отреагировала и ввела новую категорию бюджетных билетов. Их цена составила всего 45 фунтов.

Новая категория составит 10% от общего количества билетов на матчи. Каждая страна получит по 8% билетов от вместительности стадиона на каждый свой матч.

Ранее также ФИФА назвала лучшего игрока года.

