Игорь Костюк назначен главным тренером Динамо

Ранее исполнявший обязанности наставника Динамо Игорь Костюк был назначен полноценным главным тренером киевской команды.

Об этом сообщил президент "бело-синих" Игорь Суркис, слова которого приводит официальный сайт клуба.

Читай также: Костюк: Я делаю свою работу, решение за руководством

"Игорь Владимирович - талантливый тренер, который уже много лет работает в нашем клубе. Он воспитал не одно поколение талантливых молодых игроков, многие из которых сейчас выступают на самом высоком уровне в европейских топ-чемпионатах.

Он хорошо знает динамовскую молодежь и не боится доверять молодым игрокам, уже успевшим проявить себя на уровне первой команды. Это тренер, умеющий находить правильный подход к игрокам.

В течение работы в клубе Костюк доказал свой профессионализм и высокую квалификацию, хорошо проявил себя в качестве исполняющего обязанности главного тренера в крайне сложный для команды период.

Руководство клуба полностью доверяет Игорю Владимировичу и считает, что он способен вывести команду на должное место в украинском и европейском футболе", - заявил президент клуба.

Костюк ранее работал с командой U-19, а в конце ноября был назначен исполняющим обязанности главного тренера Динамо после отставки Александра Шовковского.

Под его руководством "бело-синие" провели четыре матча, уступив Полтаве (1:2) и одержав победы над Кудривкой (2:1) и Вересом (3:0) в УПЛ, а также проиграв Фиорентине (1:2) в Лиге конференций.

Последний перед зимним перерывом поединок киевская команда проведет 18 декабря, встретившись в заключительном туре Лиги конференций с Ноа.

Напомним, что Динамо потеряло шансы выйти в плей-офф Лиги конференций.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!