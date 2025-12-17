iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Игорь Костюк назначен главным тренером Динамо

50-летний специалист лишился статуса исполняющего обязанности наставника первой команды.
Сегодня, 09:42       Автор: Игорь Мищук
Игорь Костюк / Getty Images
Игорь Костюк / Getty Images

Ранее исполнявший обязанности наставника Динамо Игорь Костюк был назначен полноценным главным тренером киевской команды.

Об этом сообщил президент "бело-синих" Игорь Суркис, слова которого приводит официальный сайт клуба.

Читай также: Костюк: Я делаю свою работу, решение за руководством

"Игорь Владимирович - талантливый тренер, который уже много лет работает в нашем клубе. Он воспитал не одно поколение талантливых молодых игроков, многие из которых сейчас выступают на самом высоком уровне в европейских топ-чемпионатах.

Он хорошо знает динамовскую молодежь и не боится доверять молодым игрокам, уже успевшим проявить себя на уровне первой команды. Это тренер, умеющий находить правильный подход к игрокам.

В течение работы в клубе Костюк доказал свой профессионализм и высокую квалификацию, хорошо проявил себя в качестве исполняющего обязанности главного тренера в крайне сложный для команды период.

Руководство клуба полностью доверяет Игорю Владимировичу и считает, что он способен вывести команду на должное место в украинском и европейском футболе", - заявил президент клуба.

Костюк ранее работал с командой U-19, а в конце ноября был назначен исполняющим обязанности главного тренера Динамо после отставки Александра Шовковского.

Под его руководством "бело-синие" провели четыре матча, уступив Полтаве (1:2) и одержав победы над Кудривкой (2:1) и Вересом (3:0) в УПЛ, а также проиграв Фиорентине (1:2) в Лиге конференций.

Последний перед зимним перерывом поединок киевская команда проведет 18 декабря, встретившись в заключительном туре Лиги конференций с Ноа.

Напомним, что Динамо потеряло шансы выйти в плей-офф Лиги конференций.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Игорь Костюк

Статьи по теме

Костюк: Я делаю свою работу, решение за руководством Костюк: Я делаю свою работу, решение за руководством
Динамо - Ноа: прогноз на матч Лиги конференций Динамо - Ноа: прогноз на матч Лиги конференций
УПЛ: Шахтер уничтожил Эпицентр, Динамо разгромило Верес, а Рух победил Полтаву УПЛ: Шахтер уничтожил Эпицентр, Динамо разгромило Верес, а Рух победил Полтаву
Календарь Динамо: "бело-синие" разгромили Верес перед зимней паузой УПЛ Календарь Динамо: "бело-синие" разгромили Верес перед зимней паузой УПЛ

Видео

ТОП-10 моментов НБА: блок-шот на Адебайо и данк через Вайта
ТОП-10 моментов НБА: блок-шот на Адебайо и данк через Вайта

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Норвегия одержала победу в мужской эстафете, женщины закроют этап в Хохфильцене пасьютом
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей украинкой, Калинина взлетела вверх после Лиможа
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от преследователей
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования в Хохфильцене
просмотров

Последние новости

Бокс11:58
"Не думаю, что кто-то ожидал": Уордли отреагировал на желание Усика драться с Уайлдером
Бокс11:33
"Это конец одного боя и начало другого": Кроуфорд высказался о завершении карьеры
Украина10:50
Игрок Металлиста 1925 попал в ужасное ДТП
НХЛ09:59
НХЛ: Эдмонтон обыграл Питтсбург, Миннесота разгромила Вашингтон, победы Бостона, Детройта и Колорадо
Украина09:42
Игорь Костюк назначен главным тренером Динамо
Европа08:55
Межконтинентальный кубок ФИФА 2025: ПСЖ и Фламенго разыграют трофей в финале
НБА08:48
Кубок НБА: Нью-Йорк одержал в финале победу над Сан-Антонио
Бокс08:35
Теренс Кроуфорд объявил о завершении карьеры
НБА07:58
Кубок НБА: Нью-Йорк завоевал трофей, одолев в финале Сан-Антонио
Европа07:20
Футбол сегодня: кубковые матчи Манчестер Сити, Реала, Бенфики, финал Межконтинентального кубка ФИФА
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK