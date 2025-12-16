iSport.ua
Костюк: Я делаю свою работу, решение за руководством

Исполняющий обязанности тренера Динамо прокомментировал свое будущее.
Сегодня, 10:24       Автор: Василий Войтюк
Игор Костюк / ФК Динамо
Наставник киевского Динамо Игорь Костюк прокомментировал свое ближайшее будущее во главе команды. 

"Никаких заявлений и обещаний. Я работаю, делаю свою работу, а дальше пусть руководство решает. Оставить меня или нет - это их решение. Моя задача - тренировать команду. Общаемся с президентом очень часто", - цитирует слова Костюка Football Hub.

Напомним, Костюк возглавил Динамо после увольнения Александра Шовковского. Под его руководством киевляне провели четыре матча, в которых по два раза выиграли и проиграли.

В четверг, 18 декабря, Динамо проведет свой заключительный матч в Лиге конференций против Ноа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев

